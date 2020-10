Ascolti tv 12 ottobre 2020 analisi: Bene Gassmann, sale Signorini, Scarcella batte Ferragni, Iacona precede Porro

La fiction Io ti cercherò vince, ma il Gf è in una buona salute. Lo Speciale di Italia1 su Mirko Scarcella batte quello di Rai2 su Chiara Ferragni. Iacona 'alimentare' batte Porro. Torna a salire la preoccupazione e cresce il dato dei tg delle 20.00, con il Tg1 sopra 6 milioni.

Un lunedì senza sorprese negli ascolti tv di prima serata, con la fiction di Rai1 saldamente al comando davanti al reality show di Canale5

Si frulla e si rifrulla e qualcosa succede. È toccato a Myriam, ieri lunedì 12 ottobre uscire dalla casa del Grande Fratello mentre sono andate al televoto Guenda, Matilde e Stefania. Alfonso Signorini ha condotto una nona puntata lineare del reality, con pochi momenti ‘eccessivi’ nel menù. Il programma ha portato a casa il prevedibile secondo posto raccogliendo 3,1 milioni di spettatori ed il 18,7% di share, in chiaro progresso rispetto alla collocazione del venerdì contro Carlo Conti.

Su Rai1 Alessandro Gassmann e Maya Sansa si sono consolidati arretrando un po’: al debutto Io ti cercherò, aveva conseguito 4,857 milioni di spettatori ed il 20,6%. Alla seconda puntata la fiction firmata Gianluca Tavarelli ha conseguito 4,649 milioni ed il 19,5% di share.

Sul penultimo gradino del podio è arrivato il docufilm di Rai2 comprensivo d’intervista di Simona Ventura (Fenomeno Ferragni al 4,1%): Chiara Ferragni Unposted ha ottenuto solo 918mila spettatori ed il 3,7%. Molto meglio ha fatto Italia 1: lo speciale della squadra di Davide Parenti, Le Iene Presentano: Do you known Mirko Scarcella ha portato a casa 1,343 milioni di spettatori ed il 7,7% di share (Le Iene Presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio Inspiegabile‘ sette giorni prima aveva avuto 1,314 milioni di spettatori e il 6,4%).

La sfida dei talk chiamava in causa Riccardo Iacona (all’ultima puntata stagionale) e Nicola Porro. Su Rai Tre Presa Diretta, con ‘Il prezzo ingiusto’, sulle dinamiche della distribuzione alimentare, è arrivato a 1,4 milioni di spettatori e il 5,8%. Più staccato, ma durando molto di più, ha corso Porro. Quarta Repubblica, con tra gli ospiti Luca Zaia, Lucia Aleotti, Matteo Bassetti, Simona Bonafè, Lorenzo Fontana, Massimiliano Salini, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone ha conseguito 1,084 milioni di spettatori e il 5,9%. In coda si sono collocate due serie, quasi a pari merito: su Tv8 il finale di stagione di Gomorra 3 ha conquistato 600mila spettatori con il 2,5%; su La7 Grey’s Anatomy 16 ha convinto 610mila spettatori con il 2,5%.

Le altre partite di giornata

In access su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,975 milioni di spettatori con il 18,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,8 milioni di spettatori con uno share del 17,8%.Su Italia1 Csi 1,120 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Tutto su mia Madre 1,260 milioni di spettatori e 4,9%, Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 6,7%.

In tema talk, invece, su La7 per Otto e Mezzo 2,072 milioni di spettatori e 7,7% di share. Su Rete 4 Stasera Italia ha avuto 1,525 milioni e 5,6%. Su Rai2 Tg2 Post ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori e il 4% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,073 milioni e 19% e 4,594 milioni e 22,5%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,177 milioni di spettatori e 14,6% e 3,8 milioni e 19,4%. Su Rai3 TGR 3,3 milioni di spettatori con il 15,4%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,1%; Storie Italiane al 17,9% e 15,6%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17,5%, 18,5%, 15,7%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,7%. Su Canale 5 Forum al 17,5%. Su Rai2 I fatti vostri 5,4% e 7,4%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,145 milioni e 25,2%; Tg5 a 5,034 milioni e 20,3%; TgLa7 1,3 milioni e 5,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Grande Fratello Vip)