Ascolti tv 12 ottobre 2020: Alessandro Gassmann vince ancora facile sul Grande Fratello Vip

Io ti cercherò 19,5%, Grande Fratello Vip 18,73% e Presa diretta 5,79%

Seconda settimana con la fiction Io ti cercherò su Rai1 al comando della classifica degli ascolti tv delle reti generaliste, che ieri sera lunedì 12 ottobre ha registrato il 19,5% di share media con 4,649 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 18,96% e 4,945 milioni, secondo episodio 20,15% e 4,360 milioni. Settimana scorsa la serie con Alessandro Gassmann aveva raccolto il 20,6% e 4,857 milioni.

Secondo posizione per il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 18,73% e 3,120 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show condotto da Alfonso Signorini aveva fatto il 20,6% e 3,390 milioni.

Terza piazza per Presa diretta su Rai3 con il 5,79% e 1,419 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Riccardo Iacona aveva fatto il 5,2% e 1,263 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Sotto il podio Le Iene presentano: Do you know Mirko Scarcella? con il 7,70% e 1,343 milioni, poi Quarta repubblica su Rete4 al 5,885 e 1,084 milioni e Chiara Ferragni Unposted su Rai2 al 3,66% e 918 mila.

Chiudono la classifica Grey’s Anatomy 16 su La7 al 2,5% con 610 mila spettatori, poi la serie tv Gomorra su Tv8 al 2,5% e 600 mila e infine Hitman: l’assassino sul Nove all’1,6% e 397 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,5%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,4%. In access prime time su Tv8 Guess my age al 2,11% con 569 mila italiani collegati, mentre Deal with it sul Nove al 2,545 con 679 mila contatti.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Io ti cercherò)