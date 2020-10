Ascolti tv 11 ottobre digital e pay: l’inatteso Petrucci ed il solito Hamilton non esaltano Tv8 e Sky. I cuochi battono Paramount

Ascolti Motori pay: Gp Germania su Sky a 1,261 milioni e 6,9%; MotoGp Francia a 842mila e 4,6%.

Prima serata moscia per le altre tv e la pay in particolare – con tanto pubblico Sky a guardare Polonia-Italia su Rai1 – ieri, domenica 11 ottobre in prima serata. In compenso i Motori a due e quattro ruote sono stati in movimento dall’ora di pranzo in poi, in diretta su Sky a partire dalle 13.00,e poi in differita su Tv8 dal pomeriggio in poi. Ma l’attenzione alla gare non è stata clamorosa.

La sfida della MotoGp di Le Mans, vinta da Andrea Petrucci, ha conseguito su Tv8 1,162 milioni di spettatori ed il 6,8% di share e poi 689mila spettatori e il 4,3%. Inoltre su Tv8 la Moto2 ha riscosso 701mila e il 4,4% di share, la Moto3 910 milioni ed il 4,9%. Invece la gara della Formula Uno dalla Germania, vinta da Lewis Hamilton, ha conseguito 1,164 milioni di spettatori ed il 6% di share su Tv8. Parabola discendente per i Motori pay: Gp Germania su Sky a 1,261 milioni e 6,9%; MotoGp Francia a 842mila e 4,6%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince il talent culinario

In prima serata su Tv8 Masterchef ha registrato 591mila spettatori e 3%; su Paramount Network Prima o poi mi sposo a 460mila e 1,9%; su Iris The Departed 450mila spettatori e 2,1%. Su RaiMovie A casa tutti bene 409mila spettatori e 1,64%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 405mila e 1,54%. Su Rai Premium Matrimonio rosso sangue a 398mila e 1,6%. Su 20 Renegades a 267mila e 1,14%. Su La5 Una telecamera per due a 256mila e 1,02%. Su Cine34 Grand Hotel Excelsior 253mila spettatori e 1%. Su Nove Paolo Borsellino-Era mio padre a 260mila spettatori e 1,1%.Su Top Crime Csi a 215mila e 0,8%. Su Rai4 Quello che non so di lei a 198mila e 0,8%.

In access su Tv8 4 Ristoranti 491mila e 1,9%. Su Nove Little Big Italy 420mila e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto la MotoGp vinta da Andrea Petrucci ieri su Sky)