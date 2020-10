Elisa Isoardi racconta l’amore a ritmo di danza

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: con Raimondo Todaro è solo amicizia o…? “Siamo concentrati sulla nostra competizione e abbiamo deciso che sino alla fine del programma rimarremo solo amici, e il protagonista tra di noi sarà il ballo. Per me è importante essere qui e svolgere il mio compito in modo serio e professionale”. E dopo? “Vedremo. Io sto facendo un percorso molto bello e lo sto portando avanti con Raimondo; il tempo sarà galantuomo”.

Elisa Isoardi: «Da piccola non mi piacevo, la tv era un miraggio»

Libero, pagina 15, di Giovanni Terzi.

Elisa Isoardi bambina guardava la televisione e magari sognava di farla?

«La televisione certamente la guardavo, ma ero una bambina e poi una ragazzina timida, e soprattutto che non mi piacevo fisicamente. Quindi non avrei mai immaginato di poter fare parte di quel mondo così lontano dalle mie radici».

Avevi qualche personaggio televisivo che ti piaceva particolarmente?

«Ho un ricordo molto chiaro di quando ero bambina e guardavo Scommettiamo che…condotto da Fabrizio Frizzi e da Milly Carlucci. Lo guardavo assieme a nonna Caterina davanti alla stufa e giocando a fare i castelli con le carte da gioco. Un altro programma che amavo era Bim, bum, bam, nel pomeriggio, durante la televisione dei bambini e condotto da Paolo Bonolis».

Questi i programmi che guardava da bambina. E poi invece da ragazza?

«Ho un ricordo della Prova del cuoco condotto da Antonella Clerici. Avevo diciotto anni e Antonella era davvero un punto di riferimento per me nella televisione italiana. Quando guardavo Antonella, era l’anno che avevo fatto Miss Italia».

E poi?

«Le racconto un aneddoto. Ho fatto la selezione per diventare una schedina per Quelli che il calcio, era condotto da una persona che probabilmente conosce, Simona Ventura. Sono stata scartata. Di Simona guardavo sempre L’isola dei famosi ed era davvero bella».

Che rapporto ha con Antonella Clerici, oggi, dopo che ha preso il suo posto nella mattina di Rai1?

«Con Antonella siamo amiche, per me lei è sempre stata una “maestra” dal punto di vista professionale. Ci sentiamo al telefono e credo che siamo entrambe felici di ciò che facciamo. Poi le devo dire che andare a condurre Check up in questo momento storico mi entusiasma».

Ma come si è avvicinata al mondo della televisione?

«Tutto nasce per caso. A sedici anni vado a Roma a fare la scuola di recitazione. Dovevo vincere la mia timidezza. A diciotto anni, nel 2000, faccio Miss Italia, ma in realtà mia mamma mi spronava a fare la geometra. Poi da lì in avanti ho iniziato con Italia che vai su Rai1 nel 2005, e ora sono qui».

(Nella foto Elisa Isoardi)