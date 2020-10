Ascolti tv 8 ottobre digital e pay: X Factor cresce coi Bootcamp. Tv8 (Sotto assedio) batte Iris (Arma letale4)

Programmazione generalista molto ricca di programmi di approfondimento giovedì 8 ottobre, ma è stata naturale così la ‘risposta’ delle opzioni alternative. Sulla pay in evidenza il primo appuntamento su Sky Uno con XFactor 2020 – Bootcamp che ha raccolto 996mila spettatori complessivi ed il 3,4% (794mila spettatori di flusso), in progresso rispetto a sette giorni prima.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Iris batte Tv8, più staccata Rai Movie

In prima serata su Tv8 Sotto assedio 584mila spettatori con il 2,8%. su Iris Arma Letale 4 a 511mila e 2,2%. Su La5 Temptation Island a 378mila e 1,9%.Su Rai Movie Cose nostre malavita a 372mila spettatori e 1,56%. Sul Nove Gino Cerca Chef ha raccolto 357mila spettatori con l’1,5%. Su Rai4 Elementary a 325mila e 1,29%.Su Rai Premium Tale e quale show a 282mila e 1,31%. Su 20 per Bosnia-Irlanda del Nord 268mila spettatori con 1,15% di share. Su Cine34 Amore a prima vista 233mila spettatori con 1%. Su TopCrime Bluff City Law 169mila spettatori con 0,7%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 613mila spettatori con 2,5%, su Tv8 la nuova puntata di Guess My Age a 531mila spettatori con il 2,1%;

Emanuele Bruno

(Nella foto Mika e Manuel/Hell Raton ieri protagonisti dei Bootcamp)