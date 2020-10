MediaPro in guerra con il calcio francese

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il gruppo spagnolo, che è stato a un passo dal prendere la Serie A, è in ritardo sui pagamenti. Non basta: vuole uno sconto rispetto al prezzo concordato a causa del Covid-19. E, così, “Le Figaro” non manca di sottolineare la prudenza della Lega italiana, che davanti all’offerta dello scorso anno aveva preteso garanzie bancarie mai arrivate.

Mediapro semina il panico nel calcio francese

Le Figaro, pagina 30, di Caroline Sallè.

Nel maggio 2018, Mediapro è diventato il provvidenziale finanziatore del calcio francese. Aveva strappato a Canal+ la maggior parte dei diritti di Ligue 1 e Ligue 2 in cambio di un grosso assegno: 3,1 miliardi di euro per quattro stagioni tra il 2020 e il 2024, ovvero poco più di 780 milioni di euro all’anno. All’epoca, i club avevano stappato lo champagne. Grazie al succoso contratto firmato con il gruppo cino-spagnolo, i ricavi del campionato di calcio professionistico (LFP) salirebbero del 60% rispetto al precedente bando di gara.

Questo è stato sufficiente per collocare il calcio francese tra l’élite, alla pari con la Germania e la Spagna. Due anni e mezzo dopo, il calcio francese si sveglia con una sbornia infernale. Giovedì, sulle colonne de L’Équipe, il suo principale partner televisivo si è dato molto da fare. «Vogliamo rinegoziare il prezzo del contratto», ha avvertito il boss di Mediapro Jaunie Roures, parlando di una stagione «molto influenzata da Covid-19». Non solo il suo canale Téléfoot vuole ottenere uno sconto sui diritti televisivi. Ancora più preoccupante è il fatto che il gruppo non onora il pagamento di 172 milioni di euro che deve alla LFP dal 5 ottobre. Già quest’estate aveva pagato la prima rata con un leggero ritardo…

Situazione esplosiva

Questo nuovo singhiozzo ha messo in tensione l’intero ecosistema del calcio. A riprova dell’atmosfera febbrile, la LFP non vuole sentir parlare di ulteriori ritardi e chiede di essere pagata sull’unghia. Chiede di pagare i 172 milioni di euro ai club in meno di 10 giorni. La situazione è potenzialmente esplosiva. Se il più grande finanziere del calcio francese dovesse fallire, i club rimarrebbero con un enorme buco nelle loro casse. Questi ricavi generati dalla commercializzazione dei diritti televisivi della Lega 1 rappresentano più di un terzo del loro finanziamento, secondo DNCG, il poliziotto finanziario del calcio francese.

La posta in gioco è tanto più cruciale per i club in quanto le cattive notizie si stanno accumulando. La chiusura prematura del campionato a causa della crisi sanitaria ha fatto perdere loro quasi un quarto delle entrate della scorsa stagione. L’equivalente, secondo uno studio di EY commissionato dal sindacato dei club, di 605 milioni di euro in meno di fatturato. In primavera, LFP si è indebitata per 224,5 milioni di euro, attraverso un prestito garantito dallo Stato, per compensare la mancata trasmissione delle partite. Come se non bastasse, la virtuale assenza di pubblico negli stadi da quando è ripresa la competizione ha ulteriormente indebolito l’ecosistema.