Ascolti tv 7 ottobre digital e pay: con la Nazionale su Rai1, La5 vince schierando Rosamunde Pilcher. Pari tra Corsi e Papi

Il calcio in chiaro della Nazionale fa manbassa di pubblico maschile. Tra le native digitali free: Su La5 Rosamunde Pilcher 528mila e 2,32%. su Rai4 Exodus Dei e Re a 527mila e 2,59%. Sul 20 The accountant a 514mila e 2,2%. Su Nove Sei giorni sette notti 453mila e 2%.

Ascolti: 5 native digitali sopra il 2% in prime time

Programmazione delle ammiraglie solida, capace di aggregare a tratti più di metà della platea con Italia-Moldova su Rai1 e Temptation Island su Canale5 mercoledì 7 ottobre. Molto spazio però, nonostante la trasmissione rosa del Biscione, hanno avuto le proposte indirizzate al target femminile.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince La5,

In prima serata su La5 Rosamunde Pilcher 528mila spettatori e 2,32%. su Rai4 Exodus Dei e Re a 527mila e 2,59%. Sul 20 The accountant a 514mila spettatori con 2,2%. Su Iris Ocean’s 13 a 485mila e 2,1%.Su Nove Sei giorni sette notti ha raccolto 453mila spettatori con 2%. Su Tv8 50 volte il primo bacio a 318mila e 1,4%. Su Cine34 La leggenda del pianista sull’Oceano a 243mila e 1%. Su Top Crime Law & Order a 215mila e 0,92%.

In access su Tv8 Guess my age 548mila spettatori e 2,1%. Su Nove Deal With It – Stai al Gioco 544mila spettatori con 2,1%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 62mila spettatori con 1,1%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 105mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 A pesca d’amore 296mila spettatori e il 2,5%. Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri 121mila spettatori con l’1,1%.

Nel preserale sul Nove Little Big Italy a 321mila spettatori e 1,7%. su Tv8 Cuochi d’Italia 248mila spettatori con l’1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Deal With It)