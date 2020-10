Ascolti tv 6 ottobre digital e pay: Matrimonio a Prima vista parte col botto. Sinner e Trevisan accendono Eurosport

Sulla pay si conferma 4Hotel su SkyUno. Tra le native digitali free in prima serata: Su Real Time Matrimonio a prima vista 806mila e 3,8%. Su Tv8 Name The Tune- Indovina la canzone con Enrico Papi 532mila con il 2,5%. Su Iris Il Grinta 474mila e 2,1%. Su Nove Non Stop 448mila e 2%.

Ascolti ‘altre’: 4 emittenti native digitali free sopra il 2% di share

Ammiraglia Rai replicante, prima tv su Canale5, tante novità originali, però, tra le opzioni alternative, martedì 6 ottobre: bene è andata la fiction di Rai1, Imma Tataranni, male il film Jurassic world: Il regno distrutto su Canale 5, così così è andato il rientro de Le Iene Show. Qualche spazio le opzioni alternative se lo sono aperte da sole, sfruttando l’appeal ridotto dei talk d’informazione.

Su SkyUno l’emissione di 4 Hotel, con Bruno Barbieri, ha conquistato complessivamente 284mila spettatori (192mila e 0,8% di flusso). In tema news, per SkyTg24 129mila alle 20.00 e 122mila alle 14.00. Da registrare anche l’ottimo risultato del tennis su Eurosport: dalle 22.40 l’incontro con cui Rafa Nadal ha eliminato Jannik Sinner al Roland Garros ha avuto 225 mila spettatori e l’1,8% di share. Subito prima Martina Trevisan era uscita di scena dai quarti anche lei con 213mila spettatori e lo 0,9%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Real Time, Tv8, Iris sul podio

In prima serata Su Real Time Matrimonio a prima vista ha avuto 806mila spettatori e 3,8%. Su Tv8 la nuova puntata di Name The Tune- Indovina la canzone con Enrico Papi alla conduzione ha raggiunto quota 532mila spettatori con il 2,5%. Su Iris Il Grinta 474mila spettatori e 2,1%. Su Nove Non Stop 448mila spettatori e 2%. Su 20 From Paris with love 420mila spettatori con 1,8%. Su Rai4 The Counselor 375mila spettatori con 1,63%. Su Rai Premium Un’estate a Praga 322mila spettatori e 1,35%. Su Cine34 La leggenda di Al John e Jack 275mila spettatori con 1,15%. Su RaiMovie Gli Invisibili 265mila spettatori con 1,13%. Su La5 la replica del Grande Fratello Vip a 228mila e 1,4%. Su TopCrime Chicago PD 226mila spettatori con lo 0,9%.

In access su Tv8 Guess My Age 621mila spettatori con il 2,5%, sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 547mila spettatori con il 2,2%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 412mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Criminal Minds a 390mila e 1,6%.

In preserale su Tv8 Cuochi d’Italia 268mila spettatori e 1,3%. Sul Nove Little Big Italy 171mila spettatori e 1%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 48mila spettatori con 0,9%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 98mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 152mila spettatori con l’1,4%.

In seconda serata su Tv8 X Factor 159mila e 2,5%, su Nove The Rock a 115mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Matrimonio a prima vista)