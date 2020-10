Ascolti tv 5 ottobre digital e pay: Milan-Juve donne, Petra e la fine del mercato accendono Sky. Gomorra batte The Rock

Sulla pay va un po' meglio della terza la quarta puntata di Petra. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Gomorra3 546 mila con il 2,3%. Su Nove The Rock a 467mila e 2,2%. Su Iris Barriere 466mila e 2%. Su 20 Giustizia a tutti i costi 444mila con 1,8%.

Calcio pay: per Calciomercato l’originale 215mila spettatori. Per Milan-Juve girls 127 mila alla sera.

Ultimi spiccioli di calciomercato, San Siro aperto alle donne, il caso Juve-Napoli, gli sport diversi dal calcio erano gli ingredienti chiave dell’offerta di Sky lunedì 5 ottobre. Ma non solo: andava in onda, infatti, il quarto appuntamento con Petra, la nuova produzione targata Sky Original con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. Sono stati 706 mila gli spettatori complessivi (con lo 0,9% e 231 mila spettatori di flusso su SkyCinemaUno) quelli che hanno seguito Morti di carta con protagonista il personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett in ambientazione genovese.

In tema calcio, per Calciomercato l’originale 215mila spettatori dalle 19.00 alle 20.30. Mentre Milan-Juventus di calcio femminile al Meazza ha avuto 127mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Nove

In prima serata su Tv8 Gomorra3 ha raggiunto quota 546 mila spettatori con il 2,3%. Su Nove The Rock a 467mila spettatori e 2,2%. Su Iris Barriere 466mila spettatori e 2%. Su 20 Giustizia a tutti i costi 444mila spettatori con 1,8%. Su Rai Movie Giù la testa a 320mila spettatori e 1,44%. Su Rai Premium Campeggio a tradimento 255mila spettatori e l’1%. Su Real Time Vite al Limite: e poi 235mila spettatori e 0,94%. Su TopCrime Csi 216mila spettatori con lo 0,8%.Su Rai4 Daredevil 179mila spettatori con 0,68%. Su La5 Mothers and daughters a 160mila spettatori e 0,7%. Su Cine34 L’anima gemella 144mila spettatori con 0,6%.

In access sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 539mila spettatori con 2,1%; su Tv8 Guess My Age 508mila spettatori con l’1,9%.

Al mattino sul Nove Famiglie da Incubo convince 90mila spettatori con l’1,8%. Su Tv8 Ogni Mattina 57mila spettatori con 1%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 110mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 117mila spettatori con l’1,1%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia 243mila spettatori con 1,1%. Su Nove Little Big Italy a 232mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Calciomercato l’Originale)