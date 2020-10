Ascolti tv analisi 5 ottobre: Gassmann fa come Amendola ma il GF è vivo e lotta coi suoi vip. Le iene regolano Iacona e Porro

La nuova fiction di Rai1 vince per ascolti e in sovrapposizione. Il reality vola nella notte

Finzione o non finzione le cose cambiano poco. Fulvio Abbate, uscito per eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip (ieri lunedì 5 ottobre è toccato a Franceska), ha detto ad Alfonso Signorini che il passaggio nel reality l’ha fatto tornare comunista. In realtà, in questa edizione che gioca con le diversità – tra outing veri e mancati, divaricazioni sociali, culturali, intellettuali che si annullano in una grande nullificazione e negazione delle differenze sdraiata in salotto – alla fine a scendere in campo è come sempre più la psicanalisi (che più selvaggia non si può) che la politica.

La griglia generalista di lunedì 5 ottobre non aveva in prima serata il calcio sulla pay. Su Rai1 Alessandro Gassmann e Maya Sansa non dovevano far rimpiangere Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. E ci sono riusciti.

Una graduatoria con qualche sorpresa. Vince chiaro Rai1, ma il GF rimonta e Parenti batte Iacona e Porro

Su Rai1 sette giorni prima in prima serata Nero a metà aveva ottenuto 4,7 milioni circa ed il 19,2% di share; ieri al debutto Io ti cercherò, ha conseguito 4,857 milioni di spettatori ed il 20,6%. Un bilancio valorizzato, se possibile, dalla buona prestazione del competitor.

Su Canale 5 è andata in scena – dopo le liti virtuali – la lettura del messaggio sostanzialmente amorevole di Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci (“Bravo, bravo Flavio, ma l’hanno sicuramente aiutato…” ha detto sottovoce l’ex moglie del proprietario del Billionaire a Patrizia de Blanck). E ci sono stati vari rivoli del caso Ares Gate a scorrere ora come affluenti nella trama fluviale dello show. Tanto scarsi come attori dei polpettoni di Alberto Tarallo, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra mostrano invece un grande talento da reality. La nuova puntata di Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini in buona forma, e Pupo e Antonella Elia che non hanno bisogno di attizzare il fuoco, ha conquistato 3,390 milioni ed il 20,6% (sette giorni prima il reality era arrivato a 3,1 milioni di spettatori e il 19,8%, e venerdì contro Carlo Conti a 3,037 milioni ed il 18,2%).

Sul terzo gradino del podio è arrivato il film di Rai2 (Jumanji – Benvenuti nella giungla‘ a 1,428 milioni di spettatori e il 6%); ma se si considera un mix di ascolti è share è stata Italia 1 la vera terza opzione: lo speciale crime/legal della squadra di Davide Parenti ha battuto le inchieste di Riccardo Iacona e il talk di Nicola Porro. Le Iene Presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio Inspiegabile‘, ovvero la lunga inchiesta sul caso del cameraman palermitano morto in Spagna, ha conquistato 1,314 milioni di spettatori e il 6,4%. Mentre su Rai Tre Presa Diretta, con i servizi sull’emergenza economica, è arrivato a 1,263 milioni di spettatori e il 5,2%. Un po’ più staccato ha corso Porro. Quarta Repubblica‘, con un’intervista esclusiva a Rudolph Giuliani, e tra gli ospiti Matteo Salvini, Carlo Nordio, Antonio Di Pietro, Matteo Bassetti, Andrea Ruggieri, Lorenzo Fontana, ha conseguito 978mila spettatori e il 5,4%. In coda si sono collocate due serie: su Tv8 Gomorra 3 ha conquistato 546mila spettatori con il 2,3%; su La7 Grey’s Anatomy 16 ha convinto 449mila spettatori con il 2,1%.

Le altre partite di giornata

In access su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,993 milioni di spettatori con il 18,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,629 milioni di spettatori con uno share del 17,5%.Su Italia1 Csi 1,170 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Tutto su mia Madre 1,284 milioni di spettatori e 5,1%, Un Posto al Sole 1,745 milioni di spettatori e 6,6%.

In tema talk, invece, su La7 per Otto e Mezzo con Andrea Scanzi, Alessandro Sallusti, Massimo Giannini, Alessandro Vespignani e Lina Palmerini ospiti di Lilli Gruber, 2 milioni di spettatori e 7,6% di share.

Su Rete 4 Stasera Italia schierando Roberto D’Agostino, Maurizio Belpietro, Fabrizio Pregliasco, Tony Capuozzo, Tommaso Labate da Barbara Palombelli, ha avuto 1,240 milioni e 4,8% di share.

Su Rai2 Tg2 Post con Antonio Di Bella, Alain Friedman, Paola Tommasi e Francesco Giubilei da Manuela Moreno ha totalizzato 1,178 milioni di spettatori e il 4,4% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,8 milioni e 18,4% e 4,143 milioni e 21,3%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,136 milioni di spettatori e 15,2% e 3,4 milioni e 18,3%. Su Rai3 TGR 3,3 milioni di spettatori con il 16,1%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,9%; Storie Italiane al 17,2% e 15,7%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17%, 17,2%, 14%. Su Rai2 Radio 2 Social Club al 2,4%. Su Rai3 Agorà al 8,1%, Mi Manda Rai3 5,6%. Su La7 Omnibus 2,6% e 4,2%, Coffee Break al 4,3%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,3%. Su Canale 5 Forum al 17,3%. Su Rai2 I fatti vostri 5,2% e 7,8%. Su Italia1 Sport Mediaset a 8,2%. Su Rai3 Elisir al 7%, Quante Storie 5,9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,7%, nella prima parte e 1,2% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,6%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,3% nella prima parte e 4,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,7%; Paradiso delle Signore 17,6%. La vita in diretta 15,6%. Su Canale5 Beautiful 18,4%, Una Vita 16,9% di share, Uomini e Donne 20,5%, GFVIP al 18,2%, Il Segreto al 15,7%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,1% nella prima parte, 15,4% nella seconda parte e 13% nella terza parte corta. Su Rai3 Geo a 5% e 10,3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 2,9%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 9,2% di share; su Rai2 Una Pezza di Lundini 3,1%; su Rai 3 Illuminate 4%. Su Italia1 Tiki Taka – La repubblica del pallone versione Piero Chiambretti 8,4% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,696 milioni e 24,2%; Tg5 a 4,678 milioni e 19,5%; TgLa7 1,4 milioni e 5,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento del Grande Fratello)