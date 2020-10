Lara Carafoli vende Discovery

Discovery, è boom di produzioni

Italia Oggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta.

Gli ascolti del gruppo televisivo Discovery continuano a crescere nel 2020, pure settembre e ottobre proseguono questo trend, per un polo che nei primi nove mesi dell’anno vale l’8% di share nelle 24 ore e il 10%, sul target di riferimento 25-54 anni. Tuttavia, gli investitori pubblicitari, forse ancora intimiditi dalla epidemia da Covid-19, faticano a pianificare con entusiasmo i canali del broadcaster americano. Un po’ trascurati soprattutto i brand molto verticali e specializzati come Food Network, Motortrend, Home&Garden tv, mentre Nove e Real Time stanno performando abbastanza bene.

«In generale», commenta Laura Carafoli, senior vice president chief content officer Discovery Italy, «ci aspettiamo e crediamo di meritarci un riconoscimento migliore da parte del mercato pubblicitario. Soprattutto dopo il nostro grande sforzo di proseguire con le produzioni originali italiane anche in una fase di emergenza, proponendo un palinsesto fresco e con tante novità già da fine agosto. Secondo me, inoltre, molti investitori non sanno che i nostri canali televisivi hanno ben 6 milioni di follower sui social. Solo Real Time ha 2,3 milioni di follower su Facebook e oltre 520 mila su Instagram. Real Time è il canale tv con più follower sui social. I nostri brand, cioè, non vivono solo sul lineare, ma pure sul digitale, con programmi sempre nella top ten di Twitter, molto freschi e vitali».

Tante produzioni originali

Effettivamente, il Covid-19 non ha fermato le produzioni di Discovery in Italia. A inizio maggio il broadcaster è stato trai primi ad aprire un set televisivo, con Matrimonio a prima vista, disponibile da fine settembre sull’over the top Dplay Plus e da oggi in chiaro su Real Time in prime time. Poi è stata la volta di Cortesie per gli ospiti, quindi in giugno Bake off, con tutti i problemi legati alle selezioni, ai molti concorrenti. E, ancora, tra gli altri, il game show Deal with it, Il Castello delle cerimonie, L’Atelier delle meraviglie, il nuovo programma di Federico fashion style.

«Per il momento le nostre produzioni sono tutte andate avanti regolarmente», commenta Carafoli, «e abbiamo solo dovuto chiudere il set della Sonrisa per qualche giorno, e poi fermarci per la positività di Federico Fashion style. C’è stato un problema con Little big Italy perché, ovviamente, Francesco Panella non poteva più viaggiare. Ma non volevamo perdere Panella in video e allora abbiamo prodotto Riaccendiamo i fuochi, tutto in Italia». Appena finite di girare le dieci puntate di Elettra, sulla vita di Elettra Lamborghini, fresca sposa. Andranno prima su Dplay Plus, poi in chiaro in tv. E proprio ieri è stato firmato da Discovery un contratto per la produzione in Italia del format Love island (una sorta di Temptation island), di enorme successo nel mondo dove è già presente in 17 edizioni. «Lo produrremo insieme con Fremantle e dalla primavera 2021 sarà disponibile prima su Dplay Plus, e poi in tv».

