Ascolti tv 4 ottobre digital e pay: Juve-Napoli brilla con l’assenza. Milan-Spezia sfiora 1 milione. Sinner accende Eurosport

Sky Calcio cresce molto quando dovrebbero andare in campo all'Allianz Stadium bianconeri e azzurri. Tra le native digitali free: su Tv8 Masterchef 547mila spettatori e 2,9%, su Iris Le Crociate 523mila e 2,4%. Su Rai4 La vita segreta di Maria Capasso a 401mila e 1,7%.

Ascolti calcio, preserale: su Sky Milan-Spezia 968milamila spettatori ed il 3,5% di share. Su Eurosport la vittoria di Sinner al Roland Garros a 182 mila e 1,1%.

Motori a due e quattro ruote fermi, domenica 4 ottobre in tv, e Juventus-Napoli cancellata per forza maggiore dalla prima serata, tra polemiche, dibattiti, pseudo conflitti di attribuzione dei poteri dello Stato.

Su Sky Milan-Spezia, alle 18.00, vinta per tre a zero dai rossoneri, ha riscosso 968mila spettatori ed il 3,5% di share. In prima serata sulla pay sette giorni prima il 2 a 2 di Roma-Juventus aveva conseguito ben 2,5 milioni di spettatori ed il 10,2%. Ed ieri era presumibile che Juve-Napoli raggiungesse un risultato simile. Ebbene, l’emissione di SkyCalcio caratterizzata dal mancato svolgimento della partita, con discussioni e aggiornamenti, ha avuto tra le 20.00 e le 21.00 ben 661mila spettatori ed il 2,8%; nei 45 minuti di attesa prima del fischio conclusivo di Daniele Doveri 795mila spettatori ed il 3,2%; e poi dalle 21.40 alle 22.30 ben 403mila spettatori e l’1,7%. Su Eurosport, inoltre, al pomeriggio la vittoria di Jannik Sinner al quarto turno di Roland Garros contro Alexander Zverev a 182 mila spettatori e 1,1% (5,9% share pay).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata

In prima serata su Tv8 Masterchef ha registrato 547mila spettatori e 2,9%, su Iris Le Crociate 523mila spettatori e 2,4%. Su Rai4 La vita segreta di Maria Capasso a 401mila e 1,7%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 397 mila e 1,61%. Su Nove Gang Latine a Milano a 354mila spettatori e 1,5%. Su La5 Due settimane per innamorarsi a 276mila e 1,2%. Su RaiMovie La gente che sta bene 275mila spettatori e 1,2%. Su 20 Parto col folle a 210mila e 0,9%. Su Cine34 Roba da ricchi 200mila spettatori e 0,0%. Su Rai Premium Ballando con le stelle a 154mila e 1,1%. Su Top Crime Csi a 148mila e 0,6%.

In access su Tv8 4 Ristoranti 520mila e 2,1%. Su Nove Little Big Italy 389mila e 1,6%.

Nel pomeriggio su Tv8 Superbike a 478mila spettatori con il 2,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il pre Juve-Napoli ieri su Sky)