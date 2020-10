Ascolti tv analisi 4 ottobre: Mastronardi dominante. Senza il calcio, però, vanno meglio D’Urso, Fazio e Giletti (con Salvini e Tarallo)

Vince l'Allieva e senza Juventus-Napoli pay in campo, in prime time crescono quasi tutti. Tra i talk lo scoop lo aveva Giletti, con Alberto Tarallo sul caso Ares. Ma alla fine, senza la Serie A in contrapposizione e i maschi in libera uscita, le scelte sul target donna hanno pagato meno del previsto chi non ha cambiato scaletta.

Al pomeriggio Venier al 15,4% e 14,7%, poi D’Urso al 12,3% con La Fialdini al 13,4%.

Non c’erano la Formula 1 e il Motomondiale in tv il 4 di ottobre. Lo sport nel pomeriggio domenicale ha proposto il calcio della Serie A e anche il ciclismo su strada, con il Giro d’Italia che alla seconda tappa siciliana su Rai2 ha totalizzato 6,5%, 10,5% e poi 6,2%.

Le prestazioni dei contenitori generalisti sono state le seguenti. Su Rai1 Mara Venier con Domenica In ha riscosso il 15,4% ed il 14,7% di share e poi Da Noi a Ruota libera con Francesca Fialdini alla conduzione ha conseguito il 13,4% di share. Su Canale 5 Domenica Live raccolto solo lil 12,3% ed il 12,2% di share. Sulla terza rete Mezz’Ora in più ha avuto il 7,2%, Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà il 4,7%.

Sky doveva essere protagonista in prima serata. Sette giorni prima, infatti, Roma-Juventus aveva ottenuto ben 2,5 milioni di spettatori ed il 10,2% di share, sopravanzata solo da L’Allieva, in vantaggio su Live, Che tempo Che fa e Non è L’Arena.

Ieri sera invece, Juventus-Napoli non si è giocata, è questo ha finito per favorire tutte le proposte tradizionali. Aspetto curioso: tutti i contenitori, causa calcio, erano infarciti di argomenti ultra femminili, con Massimo Giletti (ospite Alberto Tarallo) che sfidava Barbara D’Urso sul caso Ares (Enrico Lucherini e Imma Battaglia a presidiare il caso). Senza il match pay, i due contenitori hanno – paradossalmente – finito per fare meglio nelle parti più ‘serie’ e meno di cazzeggio (D’Urso con i virologi e Luca Zaia; Giletti con i virologi e poi Matteo Salvini) in avvio dei rispettivi programmi.

La graduatoria dei migliori in prime time. Mastronardi cresce di un punto. Fazio va meglio prima del tavolo.

Su Rai1 L’Allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Stefano Assisi, Antonia Liskova e Lino Guanciale protagonisti, è arrivata a 4,473 milioni di spettatori ed il 20,5% migliorando rispetto al battesimo (4,334 milioni di spettatori ed il 19,3%).

Su Canale 5 il Live-Non è la D’Urso ha proposto Luca Zaia, Giuseppe Cruciani, Andrea Crisanti, Maria Rita Gismondo in avvio. E poi ha parlato molto del caso Ares, di acconciature e chirurgia plastica ospitando tra gli altri Lory Del Santo, Iva Zanicchi, Imma Battaglia, Enrico Lucherini, Federico Fashion Style, Giacomo Urtis, Pietro Lorenzetti, Antonella Mosetti. Nell’appendice dedicata al GFVip so passati poi Denis Dosio, Milena Miconi, Francesco Chiesa Soprani, Manila Gorio. Così impostato lo show di Barbara D’Urso ha avuto 2,3 milioni e 9,2% nella primissima parte e poi 1,953 milioni di spettatori ed il 13,1% di share.

Su Rai Tre la seconda puntata di Che tempo che fa ha proposto tra gli ospiti di serata Giovanni Floris e Ken Follet, Pierfrancesco Favino e Mattia Garaci, Nicola Zingaretti, Alberto Mantovani, Johnny Dorelli, Vincenzo Mollica. Con Fabio Fazio erano schierati inoltre Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, Enrico Brignano, Roberto Saviano, mentre Silvio Orlando, Samuele Bersani, Flavia Pennetta, Fabio Fognini sono stati tra i convitati del Tavolo. La trasmissione ha riscosso 2,378 milioni di spettatori e il 9,7% nella prima parte e con ‘Il Tavolo’ 1,1 milioni e il 6,3% di share.

Sono arrivate vicine, ma non troppo, le reti ‘giovani’ di Cologno e Viale Mazzini: su Italia 1 Il Libro della Giungla ha totalizzato 1,453 milioni di spettatori e 6,6% di share; mentre su Rai2 i telefilm sono rimasti sopra la soglia del milione (Ncis Los Angeles 1,281 milioni e 5,12% e Ncis New Orleans 1,071 milioni di spettatori e il 4,5%).

Molto meglio del debutto ha fatto Massimo Giletti su La7. Il talk ha aperto dopo le 20.30 parlando di Covid con Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Nino Cartabellotta e il viceministro Pierpaolo Sileri. E poi ha schierato nell’orario clou Matteo Salvini, attivato pure da Alessandro Sallusti e Massimo Franco. Dopo il capitolo Inps//Tridico (Manlio Di Stefano, Cateno De Luca), c’è stato l’atteso momento Ares, con il titolare Alberto Tarallo (e Andrea Marras, Reda Lapaite e Raffaella Di Caprio) e tante rivelazioni sul caso. Giletti alla fine ha avuto 1,3 milioni e il 5,3% nella prima parte e poi 922mila spettatori e il 5,8% nella parte taralliana, con una crescita di mezzo punto complessivo dello share rispetto all’avvio. In coda è arrivato il film di Rete4: Unstoppable-Fuori controllo, con Denzel Washington, Rosario Dawson, Chris Pine, ha conquistato 928mila spettatori e il 4,2%.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 11,9% di share nella presentazione, 18,6% prima parte e 24,6% nella seconda, A Sua Immagine 19,3% e la Santa Messa 19,6%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18%, la Santa Messa all’8,6 ‘%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 19,7% e Linea Verde 19,6%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 8,6% e Melaverde 14% di share.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4,476 milioni di spettatori con il 17,9%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,2 milioni di spettatori con uno share del 12,9%. Su Italia1 CSI a 1,184 milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1,180 milioni di spettatori (4,8%).

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità a 17,2% e il 20,7%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 11,6% e 14,1%.

Interessante anche la sfida dei commenti del calcio di seconda serata, alla fine risultata equilibrata: La domenica sportiva ha riscosso 854mila spettatori ed il 5,4% con L’Altra Ds a 250mila e 3,4%. Su Italia 1 Pressing Serie A ha conseguito 487mila spettatori con il 5,7%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 5,260 milioni e 23,2%; Tg5 a 4,175 milioni e 18,2%; TgLa7 a 1 milione e 4,4%.

