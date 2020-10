Ascolti tv 1 ottobre digital e pay: X Factor si risveglia. Canale 5 si spegne e Arma Letale3 accende Iris. Pareggio Papi/Corsi

Cresce fino al 3,35% la terza Audition del talent, con Canale 5 sotto il 10% e il Milan sulla app di Dazn e non sul 209. Tra le native digitali free in prima serata: su Iris Arma Letale 3 a 603mila e 2,64%, su Tv8 Maschi contro femmine 441mila e 2,04%. Su La5 Temptation Island a 369mila e 1,9%.

Ascolti: su Sky da registrare il Sorteggio della Uefa Champions League a 241 mila spettatori.

Programmazione generalista ricca giovedì 1 ottobre, ma è stata forte anche la ‘risposta’ delle opzioni alternative. Sulla pay in evidenza il terzo appuntamento su Sky Uno con XFactor 2020 – Auditions: ha raccolto 946mila spettatori complessivi ed il 3,35% (777mila spettatori di flusso), in progresso chiaro rispetto a sette giorni prima (767mila spettatori complessivi e il 2,8%) e anche rispetto all’esordio.

Sempre su Sky da registrare: il Sorteggio UCL a 241 mila spettatori; Calciomercato – L’originale a 150 mila spettatori. In tema news, Sky TG24 alle 13 a 115 mila spettatori e alle 20 a 127 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Iris batte Tv8, più staccata Rai Movie

In prima serata su Iris Arma Letale 3 a 603mila e 2,64%, su Tv8 Maschi contro femmine 441mila spettatori con il 2,04%. Su La5 Temptation Island a 369mila e 1,9%. Su Rai4 Elementary a 369mila e 1,48%. Su 20 per 300 353mila spettatori con 1,61% di share. Su Rai Movie Oltre la notte a 334mila spettatori e 1,42%.Sul Nove Gino Cerca Chef ha raccolto 269mila spettatori con l’1,14%. Su Rai Premium Tale e quale show a 268mila e 1,24%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista a 247mila e 1,%. Su Cine34 L’amico del cuore 169mila spettatori con lo 0,73%. Su TopCrime Bluff City Law 162mila spettatori con 0,65%.

In access su Tv8 la nuova puntata di Guess My Age a 505mila spettatori con il 2%; su Nove Deal With It – Stai al Gioco 503mila spettatori con 2%; su 20 Big Bang Theory 452mila spettatori e 1,8% e 501mila spettatori e 2%; su Real Time Cortesie per gli Ospiti 309mila spettatori e l’1,3%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 45mila spettatori con 0,9% e 58mila e 0,9%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 96mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Un ranch per due 318mila spettatori con il 3,1%, Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 143mila spettatori con l’1,5%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 268mila spettatori e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di X Factor, l’esibizione di Roccuzzo)