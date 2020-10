Ascolti tv analisi 1 ottobre: Nero a metà spegne Il milionario. Del Debbio ‘pareggia’ con Formigli, catastrofe (annunciata) Seconda Linea

Cresce ancora la fiction di Rai1 che seppellisce Scotti, sotto il 10%. Dritto e Rovescio schiera Renzi, Briatore, Salvini ma pareggia per ascolti con Piazzapulita, con Calenda, Lombardi ed un'intervista a Di Battista. Del Debbio in realtà prevale in sovrapposizione: 6,5% a 5,7%. Sotto il 2% il battesimo di Fagnani e Giuli con Bonolis.