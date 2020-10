Ascolti tv 1 ottobre 2020: un super Amendola batte Canale5

Nero a metà 2 22%, Chi vuol essere milionario? 9,91% e Piazzapulita 5,60%.

Altra serata senza gara tra le reti ammiraglie generaliste, con Rai1 che ha vinto senza problemi grazie alla seconda stagione della fiction Nero a metà, registrando il 22% di share media con 4,841 milioni di telespettatori, così suddivisi: 20,82% e 5,034 milioni con il primo episodio e 23,29% e 4,675 milioni con il secondo. Settimana scorsa la serie con Claudio Amendola aveva raccolto il 21,3% e 4,5 milioni.

Dietro si piazzata Canale5 con il quiz game Chi vuol essere milionario? condotto da Gerry Scotti, che ha portato a casa il 9,91% e 1,820 milioni d’italiani collegati. Sete giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva fatto l’11,7% e 2,6 milioni con la Supercoppa Europea.

Medaglia di bronzo per il film La forma dell’acqua su Rai3 con il 6,32% e 1,435 milioni. Giovedì scorso la stessa rete aveva fatto il 3% e 684 mila contatti con il film La truffa dei Logan.

Ascolti tv delle altre reti

Sotto il podio si è piazzato il talk show Piazzapulita su La7 con il 5,60% e 1,169 milioni, poi Diritto e rovescio su Rete4 con il 6,61% e 1,154 milioni e Italia1 con la serie tv Chicago Med al 6,225 e 1,098 milioni.

Chiudono la classifica il film Maschi contro femmine su Tv8 con il 2% e 441 mila spettatori, poi il debutto flop di Seconda linea su Rai2 con l’1,94% e 419 mila e infine Gino cerca chef sul Nove con l’1,1% e 269 mila contatti.

Su SkyUno la terza puntata delle audizioni di X Factor ha registrato il 3,35% di share media con quasi 800 mila spettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 ha fatto il 21,8%, mentre Caduta libera su Canale5 il 19,5%.

In access prime time Guess My Age su Tv8 ha raccolto il 2% con 504 mila spettatori, stessi numeri per Deal With It sul Nove al 2% con 503 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Nero a metà)