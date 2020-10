Ascolti tv 30 settembre digital e pay: Benevento-Inter 3,7%, Lazio-Atalanta 3,6%. Corsi batte di nuovo Papi

Il calcio pay alternativa forte in preserale e prime time con due partite divertenti.

Ascolti access: Deal with it sorpassa Guess my age e stacca la concorrenza

Programmazione delle ammiraglie solida, capace di aggregare a tratti metà della platea con Ulisse su Rai1 e Temptation Island su Canale5 mercoledì 30 settembre. Tra le altre opzioni, sono state le partite di calcio su Sky e le pellicole delle emittenti free a canalizzare più consensi.

In tema calcio in prima serata Lazio-Atalanta ha avuto 880mila spettatori ed il 3,6% con la vittoria fuori casa della Dea sull’aquila per quattro a uno.

Prima, nel preserale, il 5-2 fuori casa dell’Inter a Benevento ha prodotto536mila spettatori ed il 3,7%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai4 su la5

In prima serata su Rai4 After Earth a 529mila e 2,25%. Su La5 Rosamunde Pilcher 428mila spettatori e 1,9%. Su Iris Ocean’s Twelve a 398mila e 1,8%. Su Rai Movie Hotel Gagarin a 313mila spettatori con l’1,3%. Su Nove Fantozzi contro tutti ha raccolto 286mila spettatori con l’1,3%. Su RaiPremium Last Cop a 75mila e 1,2%, su Tv8 The Eagle a 255mila e 1,2%. Sul 20 The Time Machine a 273mila spettatori con l’1,1%. Su Cine34 Romanzo Criminale a 212mila e 0,92%. Su Top Crime Law & Order a 208mila e 0,9%. Su Real Time Clinica Per Rinascere a 172mila e 0,7%. Su La7d The Good Wife 159mila e 0,64%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 633mila spettatori con 2,5%. Su Tv8 Guess my age 512mila spettatori e 2%. Su Rai4 Criminal Minds a 419mila e 1,7%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 342mila spettatori e 1,4%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 43mila spettatori con 0,8%. Sul Nove Finchè morte non ci separi 99mila spettatori e 2%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 77mila spettatori con lo 0,5%.

Al pomeriggio su Tv8 Doppia identità 330mila spettatori e 2,6% e Il giorno del ringraziamento 296mila spettatori e il 2,9%. Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri 167mila spettatori con l’1,6%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia 279mila spettatori con l’1,3%. Sul Nove Little Big Italy a 245mila spettatori e 1,3%.

In seconda serata su Rai4 Ip Man 212mila spettatori e 1,95%. su Tv8 Gomorra – La serie 129mila spettatori e 1,3% e 119mila spettatori e 2,2%. Su Nove I magnifici 7 139mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Lazio-Atalanta)