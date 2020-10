Ascolti tv analisi 30 settembre: Elisabetta incorona Angela. Marcuzzi si accende con Gennaro e Anna. Stasera Salvini il picco di Palombelli

Ascolti access, talk: Lilli Gruber al 7,1% con Floris e Farinetti, Palombelli 5,4% con Casini e Sgarbi, Moreno al 3,5% con Martella e Sangiuliano.

Serata divisiva quella di mercoledì 30 settembre, con le coppie di Temptation Island in crisi sempre più marcata (ieri hanno rotto Gennaro e Anna), ma soprattutto con Ulisse su Rai1 che tende a sollecitare un pubblico molto diverso da quello del docureality dell’ammiraglia rivale, con poco zapping tra i canali.

Le opzioni

Alberto Angela sulla regina Elisabetta II d’Inghilterra su Rai1, la nuova fiction Mare Fuori su Rai2, Federica Sciarelli sulla terza rete, Alessia Marcuzzi con il format sulle corna su Canale5, Andrea Purgatori a parlare di Vaticano su La7, Barbara Palombelli in versione special su Rete4 con Matteo Salvini in apertura, Sylvester Stallone (il terzo capitolo di Rambo) su Italia1 sono entrati nel menù generalista.

La graduatoria. Stravince Ulisse

A raccogliere la parte maggioritaria del pubblico disponibile in termini di share e ascolti è stata Rai1. Sfruttando i plus del tema scelto.

Canale 5 ha proposto una terza puntata di Temptation Island interlocutoria e piena di turbolenze negative già note: 2,951 milioni e 17% di share il bilancio in calo della nuova puntata (3,036 milioni di spettatori ed il 17,85% alla seconda puntata, prima puntata a 2,958 milioni ed il 18,8% di share). Il picco di 4 milioni è arrivato a cavallo delle 22.00 col falò di Gennaro e Anna. Poi è iniziata la progressiva decrescita. Prima del reality, inoltre, Striscia era arrivata a 5,4 milioni alle 21.32.

A vincere nettamente è stata così Rai1 con Ulisse Il Piacere della scoperta. Alberto Angela focalizzandosi su Buckingam Palace ha avuto 3,682 milioni e il 17,5% di share (in precedenza 3,247 mln spettatori e il 15,53% per Raffaello Sanzio, per le bellezze di Roma aveva riscosso 3,134 milioni di spettatori ed il 15,9% di share).

Nelle attese è stata la performance di Federica Sciarelli, confermatasi ai livelli di sette giorni prima. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha conquistato 1,7 milioni di spettatori e l’8,4% (sette giorni prima a 1,7 milioni di spettatori e l’8,53%).

Su Rai2, invece, l’attesa verifica della seconda puntata di Mare Fuori, impegnata fiction in prima tv, è arrivata a 1,479 milioni di spettatori ed il 6% e poi 1,526 milioni e 7,63% (a 1,8 milioni di spettatori pari al 7,34% di share nel primo episodio e 1,8 milioni di spettatori pari all’8,7% nel secondo episodio il battesimo). Su Italia 1 Sylvester Stallone con Rambo3 ha avuto 1,433 milioni e 6,4% (Rambo 2 aveva conseguito 1,465 milioni di spettatori e 6,74% e Rambo1 aveva fatto ancora meglio, a 1,692 milioni di spettatori e l’8,12% di share).

Più staccati i programmi di approfondimento. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione con Matteo Salvini in apertura (picco da 1,6 milioni) e poi tanti ospiti, ha riscosso 1 milione di spettatori e il 4,5%, in netto miglioramento rispetto allo speciale precedente.

In coda è arrivato Andrea Purgatori su La7: Atlantide- Fuori I mercati dal tempio con i contributi di Antonio Spadaro, Eugenio Scalfari, Marco Damilano ed Emiliano Fittipaldi sull’attualità vaticana, ha avuto 577mila spettatori e il 3,4%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,496 milioni e 17,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,322 milioni di spettatori e 17,1%. Su Rai3 Tutto su mia madre 1,059 mln spettatori con il 4,4%, Un Posto al Sole 1,7 milioni di spettatori con il 6,8%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,048 milioni di spettatori con il 4,2%. Tra i talk questi gli equlibri: su La7 per Otto e mezzo e Lilli Gruber, 1,789 milioni di spettatori e 7,1% di share (Giovanni Floris, Massimo Giannini, Antonella Viola e Oscar Farinetti); su Rete 4 Stasera Italia e Barbara Palombelli, a quota 1,1 milioni e 4,5% di share (nel menu Vittorio Sgarbi, Marcello Sorgi, Pieferdinando Casini, Andrea Marcucci); su Rai2 per Tg2 Post e Manuela Moreno, 890mila spettatori e il 3,5% di share con Andrea Martella, Sofia Viscardi, Gennaro Sangiuliano.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,824 milioni e 19,2% e 4,111 milioni e 21,8%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,9 milioni di spettatori e 14,3% e 3,325 milioni e 18,6%. Su Rai3 TGR 2,761 milioni di spettatori con il 13,9%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,6%; Storie Italiane al 17,3% e 14,7%. Su Canale5 Mattino Cinque al 15%, 16,7% e 15,5%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,8% Su Rai3 Agorà al 7,6%, Mi Manda Rai3 6,5%. Su La7 Omnibus 4,3% e 3,9%, Coffee Break al 4%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,7% di share. Su Canale 5 Forum al 17,4%. Su Rai2 I fatti vostri 5,3% e 7,7%. Su Italia1 Sport Mediaset a 7,4%. Su Rai3 Elisir al 6,9%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,2%, nella prima parte e 1,2% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,6%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,4% nella prima parte e 4,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 11,8%; Paradiso delle Signore 17,9%. La vita in diretta 15,9%. Su Canale5 Beautiful 18,8%, Una Vita 18,8% di share, Uomini e Donne 22,6%, GFVIP al 19,6%, Il Segreto al 17,2%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,1% nella prima parte, 15,4% nella seconda parte e 13,4% nella terza parte corta. Su Rai3 Geo a 6,2% e 9,2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,4%. Su La7 TGLa7 Tagadà 3%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta al 10,6% di share. Su Canale 5 il Tg5 12,8%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,1%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 5,8%. Su Italia1 Disconnessioni in the Road al 3,9% di share. Su Rete4 The Life of David Gale al 3,3%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,189 milioni e 23,1%; Tg5 a 4,6 milioni e 20,2%; TgLa7 1,286 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Temptation Island)