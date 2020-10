Briatore e Gregoraci litigano a distanza, ma in televisione

Briatore-Gregoraci, telefonatevi

Libero, pagina 21, di Alessandra Menzani.

Viene quasi da pensare che si amino ancora, per quanto litigano e si punzecchiano a distanza. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati alla vigilia di Natale di tre anni fa dopo undici anni di matrimonio e un figlio di dieci anni; sembrava un addio pacifico e consensuale invece oggi bisticciano più delle coppiette di Temptation Island. Elisabetta, 40 anni, dopo il divorzio ha frequentato altri uomini e al Grande Fratello Vip si è avvicinata molto all’ex velino Pierpaolo, di dieci anni più giovane. Flavio – come da copione – ogni mese si fa vedere con una ventenne diversa e l’altro giorno ha anche pubblicato una foto con la sua ex Naomi Campbell. I due hanno vite intense: televisione, locali notturni, movida. Eppure i due ex si pensano ancora. Non hanno in testa altro.

Lo sfogo

La Gregoraci, durante il reality condotto da Alfonso Signorini, si lamenta che per Mister Billionaire «ha sacrificato» la sua vita. In effetti, povera stella, gli aerei privati e gli yacht sono un supplizio che non meritava. Le sue parole fanno sorridere, ridere, financo arrabbiare. Briatore non perde tempo e replica in un’intervista a Selvaggia Lucarelli. «Se vuole essere autonoma», dice della madre di suo figlio minorenne, «allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo. Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok».

E che male ci sarebbe, poi, nell’accompagnarsi a gente più giovane? Ci risulta che l’età delle partner di Briatore non sia esattamente vicino alla menopausa. O no? «Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo», continua l’imprenditore di Cuneo, 70 anni, «per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. La somma degli alimenti? Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria».

(Nella foto Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci)