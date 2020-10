Amazon vuole prendersi la Champions League

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: iI colosso dell’e-commerce, che ha già ottenuto i diritti per alcuni match della Premiere League e della Bundesliga, vuole portare su Prime Video un pacchetto di match della competizione europea. Per i diritti in chiaro è duello tra Rai e Mediaset. Mentre Sky…

Anche Amazon in corsa per i diritti tv della Champions League

Milano Finanza, pagina 12, di Andrea Montanari.

Ieri si è chiusa la due giorni di presentazione da parte dell’Uefa del bando di gara per la vendita delle immagini della Champions League per il triennio 2021-2024 per il mercato italiano. Le offerte vincolanti da parte di potenziali soggetti interessati sono attese per il 12 ottobre. A farsi avanti, ieri, per valutare l’eventuale partecipazione alla gara, è stata innanzitutto Sky Italia che detiene i diritti in esclusiva per Champions (pagati 260 milioni) ed Europa League (altri 20 milioni) fino al termine di questa stagione.

Ma la pay tv satellitare, che con l’arrivo del nuovo azionista Usa Comcast e del nuovo ad del branch locale, Maximo Ibarra, ha decisamente sterzato verso le tlc con l’offerta per la banda larga non staccherà un nuovo assegno così salato (nella precedente tornata aveva superato la concorrenza di Mediaset) anche perché stavolta non c’è l’esclusività e Sky non può ottenere i diritti digitali.

I player in gara

A sfidare la pay, come emerso durante la presentazione di ieri ci sono lo stesso network di Cologno Monzese, la Rai – le due tv in chiaro hanno visto che il calcio infrasettimanale fa ascolti elevati e rende in termini pubblicitari – l’Ott Dazn (che già ha 3 dei 10 match della Serie A e altri eventi sportivi), Tim, a dimostrazione del fatto che i contenuti del calcio sono ritenuti importanti anche dal gruppo tlc che corteggia, a distanza, le immagini del massimo campionato nazionale di calcio, e per la prima volta Amazon.

II colosso made in Usa che ha già ottenuto i diritti per alcuni match della Premiere League e della Bundesliga è intenzionata ad aggiudicarsi anche parte della Champions League.