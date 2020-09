Piero Chiambretti: Così il campionato potrebbe essere falsato

Piero Chiambretti: «Nemmeno lo sport è immune. Viviamo col nemico invisibile»

Il Giornale, pagina 4, di Matteo Basile.

«Siamo sotto choc come credo la maggior parte dei tifosi italiani. È una situazione surreale». Piero Chiambretti il COVID-19 lo conosce da vicino, vicinissimo. Lui lo ha affrontato e sconfitto, ma il maledetto virus ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, portandosi via sua madre. Ora dopo il boom di positivi in casa Genoa, da tifoso e appassionato, ancora prima che da conduttore di Tiki Taka su Italia1, se lo ritrova di fronte come incubo che aleggia sul campionato che già trema e teme un nuovo lockdown. «Questo dimostra che il COVID-19 non è assolutamente lontano dalle nostre vite e il calcio, pur essendo uno degli ambiti più protetti della società, non è immune da problemi».

Con tanti contagiati, anche prima del caso Genoa.

«È vero che ne basta uno positivo per contagiare tutti, ma mi chiedo come sia possibile che giocatori tamponati prima e dopo le partite, con una vita privata abbastanza rigorosa, possano essersi infettati con un virus così grave. Per fortuna oggi a differenza di quando l’ho preso io la gestione del COVID-19 sembra meno complessa».

Che fare ora? «The show must go on» come al solito?

«Al momento bisogna navigare a vista sapendo che il mondo è cambiato e lo scenario nel quale oggi viviamo è cambiato. Dobbiamo convivere con un nemico invisibile sempre intorno a noi. Per il calcio come la scuola, gli uffici o ogni altra attività bisogna sapere che il problema esiste ed è sempre dietro la porta. Anche del portiere. Tra i problemi che una squadra deve affrontare non ci sono quelli del pallone ma del tampone».

E il campionato rischia di essere falsato sin da subito.

«Da tempo dico che le panchine lunghe e le squadre rafforzate potranno cambiare l’evolversi del campionato. Falsato non lo so ma di certo non è un campionato sereno. Già vedere uno stadio vuoto… Poi se il Genoa sabato col mio Torino sarà costretto a giocare con le riserve è chiaro che la partita sarà falsata e non è giusto».

(Nella foto Piero Chiambretti)