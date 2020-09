Ascolti tv 28 settembre digital e pay: Bologna-Parma fa l’1,5%, Petra 606mila. Su Tv8 Gomorra 3 batte il cult di RaiMovie

Sulla pay va un po' meno bene la terza puntata di Petra. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Gomorra3 606 mila e il 2,8%. Su Rai Movie C'era una volta il west a 472mila spettatori e 2,24%. Su Nove The Untouchables a 346mila spettatori e 1,6%.

Calcio pay: per la Premier League, Liverpool-Arsenal a 135mila spettatori; per Calciomercato l’originale 230mila spettatori.

Generaliste più aggressive e terza puntata in calo – lunedì 28 settembre – per Petra, la nuova produzione targata Sky Original con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. Sono stati 606 mila gli spettatori complessivi (con lo 0,82% e 207 mila spettatori di flusso su SkyCinemaUno) quelli che hanno seguito Messageri dell’oscurità con protagonista il personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett.

In tema calcio, invece, Bologna-Parma, vinta quattro a uno dai rossoblù, ha riscosso 381mila spettatori e l’1,5%. Mentre per la Premier League, Liverpool-Arsenal ha avuto 135mila spettatori; inoltre per Calciomercato l’originale 230mila spettatori, mentre SkyTg24 ha riscosso 115mila spettatori tra le 8.00 e le 8.30 e 130mila dalle 20.00 alle 21.00.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Tv8 sul western

In prima serata su Tv8 Gomorra3 ha raggiunto quota 606 mila spettatori con il 2,8%. Su Rai Movie C’era una volta il west a 472mila spettatori e 2,24%.

Su Nove The Untouchables a 346mila spettatori e 1,6%. Su Iris L’ultimo samurai 329mila spettatori e 1,53%. Su 20 Guardians 320mila spettatori con 1,3%. Su Rai Premium Katie Fforde 306mila spettatori e l’1,25%. Su La5 Una moglie per papà a 295mila spettatori e 1,32%. Su Rai4 Daredevil 276mila spettatori con l’1,1%. Su Real Time Vite al Limite: e poi 245mila spettatori e l’1%. Su TopCrime Csi 203mila spettatori con lo 0,78%. Su La7d American Gigolo 146mila spettatori con lo 0,65%. Su Cine34 Una pura formalità 116mila spettatori con 0,5%.

In access sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 597mila spettatori con 2,3%; su Tv8 Guess My Age 501mila spettatori con il 2%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 419mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Criminal Minds 416mila spettatori con l’1,6%; su La5 Uomini e donne 379mila e 1,5%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 54mila spettatori con 0,9%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 117mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio su Tv8 il film Morte in onda a 326mila spettatori e 2,4%, Cercasi Michael disperatamente a 248mila spettatori e 2,4%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 141mila spettatori con l’1,3%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a compagnia a 302mila spettatori con 1,4%.

In seconda serata su Tv8 Cani sciolti 221mila e 2,1%. Su Rai4 The Fog a 86mila e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Bologna-Parma)