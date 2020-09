Ascolti tv analisi 28 settembre: Nero a metà bastona il Gf (4 punti). Iacona doppia Porro. Decolli: ok Clerici, Insinna e Striscia

Tra le 21.52 e le 23.28 Claudio Amendola a 4,640 milioni e 20,8%, mentre su Canale 5 Alfonso Signorini 3,677 milioni e il 16,5%. Poi, senza avversari, il reality è cresciuto molto fino alla eliminazione di Fulvio Abbate. Presa Diretta straccia Quarta Repubblica indagando sui soldi della Lega. Chiude male Boss in incognito.

Nerò a meta vince netto, ma il Gf si è ripreso grazie a Garko e l’Ares gate. Iacona caccia il tesoro leghista, Porro sulla vicenda dei pescatori sequestrati…

Lunedì di grandi ripartenze, quello del 28 settembre, con Antonella Clerici (E’ sempre mezzogiorno ha fatto un buon 15,4%), Flavio Insinna (L’Eredità è ripartito bene col 19,63% e poi il 22,41% ) di nuovo impegnati in day time sull’ammiraglia pubblica e Ficarra & Picone al rientro in access prime time su quella privata (Striscia La Notizia versione large fino alle 21.45 circa è arrivato a 4,830 milioni ed il 18,6% battendo di misura I Soliti Ignoti, a 4,7 milioni e 18,2%).

La griglia generalista di lunedì 28 settembre aveva in prima serata il derby Bologna-Parma sulla pay, e sulle free tante partite non del tutto scontate. Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz sicuri vincitori su Rai1, ma anche il quarto appuntamento con Max Giusti su Rai2 e la nuova puntata di Alfonso Signorini e i famosi reclusi su Canale5, con Riccardo Iacona a inseguire il tesoretto nascosto della Lega sulla terza rete, e Nicola Porro sintonizzato sui temi politici d’attualità su Rete4. Tra i film, Jackie Chan su Italia1 e Brad Pitt tibetano su La7.

Una graduatoria con qualche sorpresa. Vince chiaro Rai1, fa bene la terza rete, male la seconda

Su Rai1 in prima serata Nero a metà ha ottenuto 4,7 milioni circa ed il 19,2% di share; su Canale 5, invece, la nuova puntata del Grande Fratello Vip, con l’Ares Gate e Gabriel Garko ancora di attualità e l’eliminazione di Fulvio Abbate, ha conseguito 3,1 milioni ed il 19,7% di share. Nel periodo in sovrapposizione, tra le 21.52 e le 23.28, la fiction di Rai1 ha conquistato 4,640 milioni e 20,8%, con su Canale 5 GFVip staccato di un milione e oltre tre punti, a 3,677 milioni e il 16,5%.

Sul terzo gradino del podio è salita Rai3: Presa Diretta, con l’inchiesta profonda e articolata della squadra di Riccardo Iacona sui soldi ‘spariti’ della Lega, 1,5 milioni di spettatori e il 6,35%, dopo la presentazione a 1,145 milioni e 4,4%.

Male ha fatto su Rai2 l’ultima puntata di Boss in incognito con Max Giusti alla conduzione, e l’imprenditore Renato Lenzi protagonista, che ha avuto solo 1,484 milioni di spettatori e il 6,2%.(2 milioni di spettatori e l’8,8% aveva fatto la terza puntata). Appena dietro si è collocato l’action di Italia1, The Foreigner, a quota 1,463 milioni di spettatori ed il 6,4%.

Iacona ha surclassato Nicola Porro: su Rete4 Quarta Repubblica con Giovanni Toti, Claudio Blangiardo, Andrea Mandelli, Luciano Nobili, Domenico De Masi, Stefano Zecchi, Toni Capuozzo, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Luigia Luciani e Gene Gnocchi tra gli ospiti, ha raccolto solo 863mila spettatori e il 4,8%. In coda Tv8 (Gomorra 3 639mila spettatori con il 2,7%), ha fatto meglio del terzo passaggio in un anno del film de La7 (Sette anni in Tibet a 469mila spettatori e il 2,3%).

Le altre partite di giornata

Detto della sfida tra I Soliti Ignoti e Striscia al debutto, vale la pena registrare il bilancio dei talk in access prime time.

Su La7 Otto e Mezzo con Andrea Scanzi, Alessandro Sallusti, Tito Boeri e Lina Palmerini da Lilli Gruber è arrivato a 1,989 milioni di spettatori e 7,7% di share. Su Rete4 ha corso distante Barbara Palombelli con Michele Emiliano, Maurizio Belpietro, Federico Rampini, Guido Crosetto, Tommaso Labate (Stasera Italia 1,2 milioni e 4,8% di share e poi 1 milioni e 4%). Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano hanno parlato di Usa e Tg2 Post ha fatto 1 milione e 3,9% di share con Massimo Teodori e Alain Friedman come ospiti.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,891 milioni e 19,6% e 4,285 milioni e 22,4%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,871 milioni di spettatori e 13,7% e 3,4 milioni e 18,8%. Su Rai3 TGR 3 milioni di spettatori con il 15,1%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16%; Storie Italiane al 16,9% e 15,1%. Su Canale5 Mattino Cinque al 18,2%, 17,4%, 14,9%. Su Rai3 Agorà al 8,4%, Mi Manda Rai3 5,5%. Su La7 Omnibus 3,94%, Coffee Break al 4,2%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 15,4% di share in netta crescita rispetto ai programmi precedentemente in gascia. Su Canale 5 Forum al 17,33%. Su Rai2 I fatti vostri 5,5% e 7,1%. Su Italia1 Sport Mediaset a 8,65%. Su Rai3 Elisir al 7,6%, Quante Storie 5,44%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,2%, nella prima parte e 1,4% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,6% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,7%; Paradiso delle Signore 16,94%. La vita in diretta 13,5%. Su Canale5 Beautiful 18,4%, Una Vita 18,1% di share, Uomini e Donne 22,7%, GFVIP al 18,75%, Il Segreto al 16,7%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,8% nella prima parte, 14,8% nella seconda parte e 12% nella terza parte corta. Su Rai3 Geo a 6% e 10,4% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 TGLa7 Tagadà 3,14%.

In seconda serata su Rai1 Techetechetè 7,87% di share e S’è Fatta Notte 5,52%; su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,19%; Stracult Live Show 1,79%; su Rai 3 Illuminate 5,1%. Su Italia1 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco versione Piero Chiambretti al 5,9% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,5 milioni e 24,1%; Tg5 a 4,568 milioni e 19,6%; TgLa7 1,367 milioni e 5,8%.

Emanuele Bruno

(nella foto Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz)