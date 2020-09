Ascolti tv 28 settembre 2020: Amendola dà un’altra spallata a Signorini

Nero a metà 2 20,4%, Grande Fratello Vip 19,76% e Presa diretta 6,35%

Claudio Amendola si aggiudica un’altra sfida nella gara degli ascolti tv delle reti generaliste, battendo con ampio margine Alfonso Signorini. Ieri sera, infatti, Nero a metà 2 su Rai1 ha registrato il 20,4% di share media con 4,6 milioni di telespettatori, così suddivisi: 19,21% e 4,862 milioni con il primo episodio, 21,75% e 4,524 milioni con il secondo. Settimana scorsa la fiction non era andata in onda per lasciare spazio agli approfondimenti post elezioni, ma giovedì 24 settembre aveva raccolto il 21,3% con 4,5 milioni.

Ancora sconfitto il Grande Fratello Vip su Canale5, che ieri ha portato a casa il 19,76% con 3,130 milioni di contatti. Sette giorni fa il reality show condotto da Alfonso Signorini aveva fatto il 18,10% on 3 milioni.

Medaglia di bronzo per Presa diretta su Rai3 con il 6,35% e 1,529 milioni d’italiani collegati.

Ascolti tv degli altri programmi

Subito sotto il podio Boss in incognito su Rai2 con il 6,17% e 1,484 milioni, poi il film The Foreigner su Italia1 al 6,36% con 1,463 milioni e Quarta repubblica su Rete4 con il 4,83% e 863 mila spettatori.

Chiudono la classifica Tv8 con la serie Gomorra al 2,7% e 639 mila contatti, poi il film Sette anni in Tibet su La7 al 2,38% e 469 mila e infine il film Gli intoccabili sul Nove all’1,58% e 347 mila.

Ascolti daytime

Antonella Clerici è ripartita su Rai1 con il suo nuovo programma È sempre mezzogiorno al 15,4%, raccogliendo quasi 5 punti di share rispetto a Linea verde, in onda lunedì scorso e 3% in più rispetto alla media de La prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi. L’ultima edizione del programma con la conduzione della Clerici, stagione 2017-2018, aveva una media del 15,9%.

Nel preserale la nuova edizione de L’eredità su Rai1 ha esordito con il 22,4%, mentre Caduta libera su Canale5 ha portato a casa il 18,8%. In access prime time, invece, Striscia la notizia ha debuttato con il 18,6% di share media, lasciando 2 punti di share rispetto all’esordio stagionale del 2019, mentre I soliti ignoti su Rai1 ha fatto il 18,2%

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Nero a metà)