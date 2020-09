Quello che è – Nuove storie italiane: Antonio Dikele Di Stefano racconta l’Italia multiculturale

Quello che è – Nuove storie italiane è in onda su Laeffe (canale 135 Sky) da lunedì 28 settembre in prima serata.

Indagare sul significato delle parole che si fanno testo e vita a un tempo. Antonio Dikele Di Stefano, 28 anni, nato a Busto Arsizio, profonda provincia a cavallo tra Varese e Milano da genitori angolani, autore di diversi romanzi (tra i quali spiccano Prima o poi ci abbracceremo e Chi sta male non lo dice, editi da Mondadori), nasce rapper, diventa scrittore, oggi si presenta al cospetto di Laeffe con un progetto televisivo inedito. Si chiama Quello che è – Nuove storie italiane. Lo scopo è raccontare in sei puntate l’esperienza professionale e privata di diversi personaggi noti al grande pubblico che hanno la particolarità di essere nati in Italia da genitori di diverse nazionalità. Dalla cantante Elodie, allo chef Misha Sukyas, dal rugbista Maxime Mbanda all’imprenditore Hicham Mbem Barek. E ancora: la scrittrice Esperance Hakuzwimana Ripanti e l’attore Mehdi Meskar. Dialogando con loro e incontrando altri protagonisti durante la trasmissione, Dikele – questo il nome di battaglia con cui è maggiormente conosciuto – prova a sciogliere qualche nodo nel Paese dalle seconde generazioni di nuovi italiani, tappa cruciale nel dibattito tra sovranismi e globalismi e nella narrazione in cui il multiculturalismo scandisce un riposizionamento dei concetti di appartenenza a una comunità. Tra luoghi comuni, punti di vista originali e politicamente corretto. Proprio l’uso delle parole e dei linguaggi è una delle leve con cui il programma approfondisce i concetti di identità, campanili e tradizioni a confronto. L’interesse per il progetto è inevitabile, inserendosi con forza in una tematica di stretta contingenza. Tirando la volata a un altro lavoro di Di Stefano, in arrivo su Netflix dal 2021: si intitola Zero, e sarà la prima serie italiana con protagonisti ragazzi di colore.

(nella foto Antonio Dikele Di Stefano con Elodie)