Ascolti tv analisi 27 settembre: Mastronardi facile su D’Urso. Fazio meglio su Rai3. Lontano Giletti. Boom Roma-Juve e Caressa su Sky

L'Allieva 3 (4,334 milioni e 19,5% su Rai1) prevale, ma è in calo sul debutto precedente. 'Live Non è la D'Urso (1,973 milioni e 12,6% su Canale 5) fa meno del calcio pay. Che tempo che fa congeniale a Rai3 (2,280 milioni e 9,2% di share). Su La7 Non è l'Arena solo 995mila e 5%. Su Sky Roma-Juve a 2,5 milioni e poi il commento sfiora 1 milione.

Al pomeriggio Venier al 15,2% e 16,2%, poi D’Urso all’11,84% con Fialdini al 14,45%. MotoGp al 9,33% in differita su Tv8 e 6,5% live su Sky; Formula 1 al 5,85% in differita su Tv8 e 5,8% live su Sky.

La MotoGp ha di nuovo perso per strada i protagonisti nazionali (è di nuovo caduto Valentino Rossi e arrivato solo quarto Franco Morbidelli). La Formula 1 è stata caratterizzata dalla solita vittoria Mercedes, stavolta con Valterri Bottas. E tutto questo ha ‘tarato’ le prestazioni pay al pomeriggio, ricca però anche anche di calcio. Ieri la gara del Motomondiale dalla Catalogna ha conseguito 1,378 milioni di spettatori e il 9,33% di share in differita su Tv8 e 1,070 milioni e il 6,5% con il live su Sky. L’automobilismo dalla Russia ha invece conseguito 1,1 milioni di spettatori e 5,85% di share in differita su Tv8 e 1 milione e il 5,8% live su Sky.

Lo sport nel pomeriggio ha proposto anche il Mondiale di ciclismo su strada, che su Rai2 ha totalizzato 1,538 milioni e 9,5% di share.

Per forza di cose sono state così influenzate – anche dal calcio pay – le prestazioni dei contenitori generalisti. Su Rai1 Mara Venier con Domenica In ha riscosso il 15,2% ed il 162% di share e poi Da Noi a Ruota libera con Francesca Fialdini alla conduzione ha conseguito il 14,45% di share. Su Canale 5 particolarmen5te colpità è stata Domenica Live che ha raccolto solo l’11,83% di share.

Sky è stata protagonista anche in prima serata, conquistando il secondo posto assoluto per acolti ed il terzo per share nella graduatoria con Roma-Juventus. Ma andiamo per ordine di ascolti, nella griglia che battezzava i debutti stagionali de L’Allieva, di Che tempo Che fa e di Non è L’Arena.

Su Rai1 la fiction L’Allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Stefano Assisi e Antonia Liskova nel cast, ha conseguito 4,334 milioni di spettatori ed il 19,3%. Rispetto al debutto dell’edizione precedente però il saldo è negativo di un punto e mezzo di share circa.

Mentre su Sky Roma-Juventus ha raccolto 2,5 milioni di spettatori e il 10,20% di share.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso, con Alessia Logli/Ragusa, Matteo Salvini, Nicoletta Mantovani, Federico Fashion Style, Serena Grandi tra gli ospiti di Barbara D’Urso, tra le 21.34 e le 25.24 ha raccolto 1,973 milioni di spettatori ed il 12,6% di share.

Su Rai Tre la prima puntata di Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, Enrico Brignano, Roberto Saviano nella squadra di base, ha schierato tra gli ospiti Luigi Di Maio, Roberto Burioni, Anthony Fauci. La trasmissione ha così ottenuto tra le 20.30 e le 22.39 2,280 milioni di spettatori e il 9,2% e con Il Tavolo 1,246 milioni e 7,2% di share. Poco confrontabili – considerati orari e rete differente – i bilanci di debutto 2020 e 2019 (su Rai2 domenica 29 settembre 2019 ascolti a 1,907 milioni e 8,2% per la trasmisisone canonica e 1,563 milioni e 8.5% con Il Tavolo; ma l’offerta è apparsa indubbiamente apparsa più congeniale alla platea della terza rete.

Sono arrivate vicine le reti ‘giovani’ di Cologno e Viale Mazzini: su Italia 1 Indipendence day: Rigenerazione ha totalizzato 1,438 milioni di spettatori e 6,4% di share; mentre su Rai2 i telefilm sono rimasti sopra la soglia del milione (Ncis Los Angeles 1,143 milioni e 4,5% e Ncis New Orleans 1,022 milioni di spettatori e il 4,2%).

Sotto il milione, ma tra le 21.05 e le 25.00, in calo di oltre un punto rispetto al 2019, è rimasto il debutto di Massimo Giletti. Su La7 Non è L’Arena ha schierato in avvio Matteo Bassetti, Fabrizo Pregliasco e Alberto Zangrillo. Giletti ha inoltre ntervistato Nino Di Matteo e quindi ha avuto tra gli ospiti Flavio Briatore, Myrta Merlino, Franco Bechis, Francesca Masiero, Peter Gomez, Sandra Amurri, Gian Domenico Caiazza, Rita Dalla Chiesa e Luigi De Magistris, Mirko Scarcella, Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli e Laura D’Amore. Così confezionato il programma ha avuto 995milamila spettatori e il 5%. In coda è arrivato il film di Rete4: La preda perfetta, con Liam Neeson, ha conseguito 652mila spettatori e il 3,4%.

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 12,8% di share nella presentazione, 16,1% prima parte e 222,4% nella seconda; Nostra Madre Terra al 16,8%, A Sua Immagine 15,7% e laSanta Messa 19,3%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 19,2%, la Santa Messa al 11,1%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 20,4% e Linea Verde 20%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,3% e Melaverde 13,8% di share.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4,4 milioni di spettatori con il 17,5%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,1 milioni di spettatori con uno share del 12,4%. Su Italia1 CSI a 1,2 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1,1 milioni di spettatori (4,6%) e 982mila e 3,9%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena a 17,3% e il 20,2%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 9,6% e 2,347 milioni di spettatori con il 13,3%.

Interessante anche la sfida dei commenti del calcio di seconda serata, alla fine risultata equilibrata: La domenica sportiva ha riscosso 1,046 milioni di spettatori ed il 6,7% con L’Altra Ds a 402mila e 5,7%. Su Italia 1 Pressing Serie A ha conseguito 490mila spettatori con il 6%. Su Sky, inoltre, SkyCalcio Club, con Sandro Piccinini nel salotto tecnico di Fabio Caressa ha avuto nella prima parte ben 955mila spettatori ed il 5%.

