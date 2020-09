Ascolti tv 24 settembre digital e pay: la Supercoppa fa l’1,8% su Sky. X-Factor al 2,8%. Sulle altre spicca Arma letale2

Tre decimali in meno per la seconda Audition del talent, con la Supercoppa su Canale5 e Sky e il Milan su Dazn. Tra le native digitali free in prima serata: su Iris Arma Letale 2 506mila e 2,29%, su Tv8 Ex- Amici come prima 494mila e 2,2%. Su Rai Movie Scelta d'amore 418mila e 1,8%.

Ascolti: solo 2 sopra il 2% in prime time; in access Deal with it batte Guess my age e Cortesie per gli ospiti

Programmazione tv ricca di opzioni alternative quella di giovedì 24 settembre. Sulla pay in evidenza l’intrattenimento: su Sky Uno il secondo appuntamento con XFactor 2020 – Auditions ha raccolto 767mila spettatori complessivi e il 2,8%, in calo di tre decimali rispetto alla prima puntata. In tema calcio, l’emissione su Sky di Bayern Monaco-Siviglia (a 2,6 milioni e 11,7% su Canale5) vinta per due a uno dai tedeschi ai tempi supplementari ha avuto 408mila spettatori e l’1,8% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Iris batte Tv8, più staccata Rai Movie

In prima serata su Iris Arma Letale 2 a 506mila e 2,29%, su Tv8 Ex- Amici come prima 494mila spettatori con il 2,2%. Su Rai Movie Scelta d’amore a 418mila spettatori e 1,8%. Su Rai4 Elementary a 409mila e 1,7%. Su La5 Temptation Island a 393mila e 2,1%. Su Rai Premium Tale e quale show a 363mila e 1,7%. Sul Nove Gino Cerca Chef ha raccolto 310mila spettatori con l’1,3%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista USA a 283mila e 1,16%. Su 20 per Knock Knock 274mila spettatori con 1,2% di share. Su TopCrime Bluff City Law 191mila spettatori con 0,8%, su Rai 5 Filarmonica di Vienna a 110mila e 0,5%. Su La7d la serie tv Grey’s Anatomy ha registrato 109mila spettatori e 0,45%. Su Cine34 E tu vivrai nel terrore 83mila spettatori con lo 0,4%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 628mila spettatori con 2,6%; su Tv8 la nuova puntata di Guess My Age a 593mila spettatori con il 2,4%; su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 475mila spettatori e 2%. Su Rai4 Criminal Minds 435mila e 1,8%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 62mila spettatori con l’1,1%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 106mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 L’abbazia dei misteri 337mila spettatori con il 2,6% e Perfetto per me 306mila spettatori con il 2,9%, Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 143mila spettatori con l’1,5%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 278mila spettatori e 1,4%. Sul Nove Little Big Italy a 202mila spettatori e 1,1%.

In seconda serata la replica di Name the tune a 185mila e 2,3%. Su Rai4 The UnXplained 185mila e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Bayern-Siviglia)