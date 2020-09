Ma che spasso Fernando Alonso!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: su Amazon Prime Video una serie dedicata all’ex pilota della Ferrari. Che dopo due anni di sabbatico è pronto a ritornare in Formula 1: «Gli appassionati vedranno cose mai viste prima, molto esclusive. Non è stato facile avere due telecamere addosso ovunque, ma dopo un po' diventavano invisibili, altrimenti avrei recitato. Dicono che soffro I media, ma quale altro sportivo fa 150 conferenze stampa all'anno?».

Alonso, una vita in gara “Sono anche simpatico questa serie tv lo dimostra”

La Repubblica, pagina 39, di Emilio Marrese

Uno come Fernando Alonso di cosa ha paura?

«Del virus. Porto sempre la mascherina e lavo le cose che compro quando faccio la spesa».

Poi in pista arriva a 380 all’ora.

«È diverso. Per esempio non mi entusiasma andare in aereo. Guardo sempre dal finestrino, non mi rilasso, non leggo».

Nella serie “Fernando” che Amazon Prime Video lancia oggi c’è anche l’incidente che ha avuto nel Rally del Marocco. S’è spaventato almeno nel rivederlo?

«No, ma ne avevo avuto una percezione diversa. Chissà perché le cose che hai vissuto si trasformano quando le vedi in tv».

E’ più divertente guardare un episodio che un gran premio, lo ammetta.

«Sicuramente è più interessante. La Formula Uno è bellissima, la mia passione. Ma tutti scommettono sullo stesso pilota: non è bello in nessuno sport sapere prima chi vince. Speriamo che nel 2022, con le nuove regole pensate proprio per evitarlo, le cose cambino».

“Yes, I’m back”: sono le sue ultime parole dalia serie. Non è uno spoilerme12021 tornerò in Formula Uno sulla Renault Alpine. Perché?

«Semplice: mi piace guidare, tenere un volante in mano, correre. Non ho rivincite da prendere. In questi due anni fuori ho spuntato dalla lista dei desideri alcune cose, come vincere la 24 ore di Le Mans, partecipare alla Parigi-Dakar e alla 500 miglia di Indianapolis. Esperienze estreme che si vedono nel doc. In F1 vivi da re, non in tenda come alla Dakar. Ma è tutta una routine. E non c’era più competizione. Mi serviva un po’ di aria fresca, tomo più motivato».

(Nella foto Fernando Alonso)