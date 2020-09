Ascolti tv analisi 24 settembre: Nero a metà doppia la Supercoppa. Tanto Domani su La7, ieri vincente con Formigli e Gruber

Vince la fiction di Rai1 che stacca la Supercoppa. Dritto e Rovescio (con Zaia) stavolta perde il confronto con Piazzapulita, con De Benedetti e Bersani, ma anche un servizio sugli esami di italiano di Suarez. In access vince Otto e Mezzo con Stefano Feltri tra gli ospiti. Su Sky Uno la seconda audition di X Factor fa il 2,8%.

Ascolti, trend talk: dopo una serie consecutiva di sconfitte un vispo Formigli croccante sugli esami di Suarez e la Juve batte un Del Debbio più pigro e ‘fregato’ dai supplementari su Canale5.

Poteva calare, in teoria su Rai1, la terza puntata di Nero a metà2, che invece di trovarsi di fronte Gerry Scotti con un quiz spompato, ieri giovedì 24 settembre, ha dovuto confrontarsi con la Supercoppa Europea, ed una partita avvincente terminata ai supplementari. Su Rai1 Nero a metà2, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, ha conseguito 4,553 milioni di spettatori ed il 21,3% (sette giorni prima, aveva raccolto 4,223 milioni di spettatori ed il 21,1%). Amendola ha di nuovo staccato Canale5: Bayer Monaco-Siviglia, vinta dai tedeschi per due a uno ai supplementari, ha avuto 2,6 milioni di spettatori e l’11,7% sulla rete del Biscione, ma anche 401 mila spettatori e l’1,83% su Sky.

Terzo per ascolti, a sorpresa, è stato Corrado Formigli, che stavolta ha battuto Paolo Del Debbio, sia pure facendo meno share.

A Dritto e Rovescio il dimagrito Del Debbio ha schierato il ‘doge’ Luca Zaia, Beatrice Lorenzin, Daniela Santanché, Luigi Scordamaglia, Giorgio Mule, Gateano Pedullà, Gianluigi Paragone, Vladimir Luxuria, Maurizio Belpietro, Claudia Fusani, Giuseppe Cruciani, Alessandro Sallusti, Gennaro Migliore, Alessandro Morelli, ed ha conquistato 1,013 milioni di spettatori e 6,1% di share. Formigli l’ha sopravanzato con una scaletta più vivace, e inseguendo la cronaca sul caso dell’esame di italiano perugino di Suarez. Piazzapulita ha avuto tra gli ospiti ‘tattici’ Andrea Crisanti, in risposta al doge veneto, e quindi Pier Luigi Bersani, Carlo De Benedetti, Gianrico Carofiglio, Pierpaolo Sileri, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Francesca Nava, Massimo Clementi, Alessandro Vespignani, Giuseppe De Rita, Vittorio Feltri, Tiziana Ferrario. Non è mancato l’intervento di Stefano Massini. Così confezionato il programma ha avuto 1,115 milioni di spettatori ed il 5,5% di share.

Tra le pellicole ha fatto nettamente meglio quella vecchia di Rai2, mentre ha fatto flop la prima tv di Rai3: il film rosa Amore cucina e curry, con Helen Mirren, ha ottenuto 987mila spettatori ed il 4,5%), mentre La Truffa dei Logan si è fermata a 684mila spettatori ed il 3% sulla terza rete. Il titolo di Rai2 ha vinto di poco il confronto con il telefilm di Italia 1 (Chicago Med a 936mila spettatori con il 5,6%).

Da registrare, tra le opzioni alternative, su Sky Uno la seconda puntata di X Factor in calo contenuto; sette giorni prima il programma aveva ottenuto il 3,1%. Ieri il talent condotto da Alessandro Cattelan, in onda con una giuria del tutto nuova formata da Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton ha portato a casa 2,82% di share con 767mila seguaci complessivi per l’Audition.

Formigli ha approfittato del traino di Lilli Gruber che ha vinto nella fascia precedente la partita con Barbara Palombelli e Manuela Moreno.

In access, infatti, su La7 Otto e mezzo, ha avuto 1,8 milioni e 7,3% ospitando Beppe Severgnini, Stefano Feltri (il direttore di Domani ha quindi passato il testimone al suo editore nella rete di Urbano Cairo), Antonella Viola e Chiara Geloni.

Su Rete4 Stasera Italia schierando Giulio Sapelli, Daniele Capezzone, Sergio Rizzo, Paolo Liguori, Claudio Martelli ha riscosso 1,368 milioni e il 5,7% di share e poi 1,453 milioni di spettatori e il 5,8% nella seconda parte. Su Rai2 il Tg2 Post con Giovanni Toti, Riccardo Molinari, Alessandro Sansoni ospiti di Manuela Moreno, ha avuto 857 mila spettatori e 3,4% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,7 milioni e 19% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,187 milioni di spettatori e 13,2%. Su Italia1 Csi ha raccolto 1,126 milioni di spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Tutto su mia madre 1,021 milioni di spettatori con il 4,3%, Un Posto al Sole 1,573 milioni di spettatori con il 6,3%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,8 milioni e 20,2% e 4,5 milioni e 24,6%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,9 milioni di spettatori e 14,9% e 3 milioni e 17,4%. Su Rai3 TGR 2,7 milioni di spettatori con il 14%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,2%; Storie Italiane al 16% e 14,2%. Su Canale5 Mattino 5 15,4% e 16% e 13,5%. Su Rai3 Agorà al 7,4% di share, Mi Manda Rai3 5,5%. Su La7 Omnibus 3,7% e 4,4% e Coffee Break 5,3%.

A mezzodì su Rai1 Linea verde 11,5% e 11,8% di share. Su Canale 5 Forum al 16,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5% nella prima parte e 7,5% nella seconda. Su Italia 1Sport Mediaset 8%. Su Rai3 Elisir al 6,9%, Quante Storie 6,2%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,9%, nella prima parte e 1,8% nella seconda parte. Su La7 L’Aria che Tira a 5,2% nella prima parte e 4,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 9,8%, Il Paradiso delle Signore 15,6%. Poi La Vita in Diretta 14,6%.

Su Canale5 Beautiful al 18,4%, Una Vita 18,3% di share, Uomini e donne 22,8%, il Grande Fratello Vip al 18,1%, Il Segreto al 16,7% di share, Pomeriggio 5 14,4% e 14,5%. Su Rai2 Mondiali ciclismo 3%. Su Italia1 I Simpson 7% nel primo episodio e 7,6% nel secondo episodio e 6,2% nel terzo. Su Rai3 Geo 9,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 6,3%. Su La7 Tagadà al 3%.

In seconda serata Su Rai1Porta a Porta 10,9% di share. Su Canale5 Fuga per la vittoria 6,5%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,7%. Su Rai 3 La Grande Storia Doc 3,5%. Su Italia1The Sinner 4,4%. Su Rete 4 Cafe Society 3,3% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,457 milioni e 24,5%; Tg5 a 4,247 milioni e 19%; TgLa7 1,283 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Piazzapulita)