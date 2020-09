Ascolti tv 23 settembre digital e pay: domina Rai4 con L’ora Nera. Corsi batte Papi in access

Su SkyCinema Due 110 mila per Bad Education.Tra le native digitali free in prima serata: su Rai4 L'ora nera a 573mila e 2,45%, su Tv8 Cani Sciolti a 483mila e 2,26%. Su Iris Ocean's Eleven a 476mila e 2,18%. Su La5 Rosamunde Pilcher 404mila e 1,8%.

Ascolti access: Deal with it sorpassa Guess my age, e stacca Cortesie, Criminal Minds e Uomini e donne

Programmazione generalista forte – con la seconda puntata stagionale di Ulisse su Rai1 e Temptation Island su Canale 5 – mercoledì 23 settembre, con le ammiraglie che si sono assicurate il 35% di share complessivo circa. Tra le free, sono state tre le emittenti, stavolta, tra le opzioni alternative, che hanno superato il 2% di share. Sorprende che l’opzione ‘alternativa’ vincente sia stata una pellicola horror fantascientifica di Rai4 diretta da Chris Gorak e con Emile Hirsch, Rachael Taylor, Olivia Thirlby nel cast.

Su Sky da segnalare su SkyCinema Due i 110 mila spettatori di Bad Education.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai4

In prima serata su Rai4 L’ora nera a 573mila e 2,45%, su Tv8 Cani Sciolti a 483mila e 2,26%. Su Iris Ocean’s Eleven a 476mila e 2,18%. Su La5 Rosamunde Pilcher 404mila spettatori e 1,8%. Su Nove Fratelli d’Italia ha raccolto 402mila spettatori con l’1,8%.Sul 20 Cat Woman a 372mila spettatori con l’1,62%. Su Rai Movie Passione sinistra a 334mila spettatori con l’1,42%. Su RaiPremium Last Cop a 314mila e 1,28%. Su Real Time Clinica Per Rinascere a 257mila e 1,1%. Su Top Crime Law & Order a 171mila e 0,69%. Su Cine34 Baaria a 227mila e 1%.Su Rai5 La Traviata 105mila e 0,5%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 621mila spettatori con 2,6%. Su Tv8 Guess my age 570mila spettatori e 2,3%, Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 409mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Criminal Minds a 443mila e 1,8%.Su La5 Uomini e donne a 380mila e 1,62%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 70mila spettatori con l’1,2%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 110mila spettatori con lo 0,8%; alle 12.00 il Tg8 77mila spettatori e 0,9%

Al pomeriggio su Tv8 Passato rubato 343mila spettatori e 2,6% e Dove batte il cuore 356mila spettatori e il 3,4%. Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri 176mila spettatori con l’1,7%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia 324mila spettatori con l’1,6%.

In seconda serata su Rai4 Snowpiercer 168mila spettatori e 1,5%. su Tv8 Gomorra – La serie 137mila spettatori e 1,3% e 117mila spettatori e 2,1%. Su Nove Gino cerca chef 102mila spettatori e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di L’Ora Nera)