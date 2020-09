Ascolti tv analisi 23 settembre: Angela e Marcuzzi, vasi poco comunicanti. Mare Fuori fa meglio di The Good Doctor e supera Sciarelli

Ancora equilibrio tra Ulisse e Temptation Island nip: la prima tv di Canale5 batte Ulisse per share ma perde per ascolti. Entrambe le trasmissioni sono in crescita per ascolti ma non per share. Per il podio corrono appaiati la novità Mare Fuori e Chi l'ha visto?.

Ascolti access, talk: Lilli Gruber al 6,6% con Orlando e Scurati, Palombelli 5,4% con Velardi e Toninelli, Moreno al 3,5% con Acquaroli e Palazzi.

Si è divisa, molto seccamente la platea. Vagando un po’ di più nell’etere tra un canale e l’altro solo nella nottata, da prima di mezzanotte in poi. Del resto c’era un’offerta larga e variegata nella serata tv di mercoledì 23 settembre, ma anche molto centrata e ‘divisiva’. Che chiamava in causa, molto più che in altre serate (al venerdì e al sabato, ad esempio), i pubblici di riferimento più ‘puri’ di Rai1 e Canale5. Con l’ammiraglia del Biscione che ormai mischia soprattutto, alla sera, i fedeli dei propri big brand media: i defilippiani di Temptation, ma anche di Uomini e Donne e dei people show serali di Maria; e poi i seguaci di Barbara D’Urso e quelli di Alfonso Signorini (da quando gestisce i reality chiave dell’ammiraglia). Ospitando – Canale 5 – un po’ meno automaticamente i pubblici delle altre reti, e perfino la platea di Rete4.

La graduatoria in prima serata. Un pareggio sostanziale

Alberto Angela su Raffaello Sanzio su Rai1, la nuova fiction Mare Fuori su Rai2, Federica Sciarelli sulla terza rete, Alessia Marcuzzi con il format sulle corna di Canale5, Andrea Purgatori a ricordare Giancarlo Siani su La7, Barbara Palombelli in versione special su Rete4, Sylvester Stallone su Italia1 sono entrati nel menù generalista.

A raccogliere la parte maggioritaria del pubblico disponibile in termini di share è stata Canale 5 che ha proposto una vivace seconda puntata di Temptation Island, senza vip e con Alessia Marcuzzi alla conduzione, 3,036 milioni di spettatori ed il 17,85% tra le 21.40 e le 24.45 (prima puntata a 2,958 milioni ed il 18,8% di share, con meno ascolti ma più share).

Su Rai1, con Ulisse Il Piacere della scoperta, Alberto Angela focalizzato su Raffaello Sanzio, ha avuto 3,247 mln spettatori e il 15,53% tra le 21.29 e le 23.45 (in giro per le bellezze di Roma aveva riscosso 3,134 milioni di spettatori ed il 15,9% di share, meno ascolti ma più share).

Sotto le attese, ferita sul target più degli altri da Temptation, è stata Federica Sciarelli, confermatasi comunque ai livelli di sette giorni prima. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha conquistato 1,7 milioni di spettatori e l’8,53% dopo la presentazione a 1,761 milioni e 7,11% (sette giorni prima a 1,7 milioni di spettatori e l’8,9% dopo la presentazione a 1,661 milioni e 7,22%).

Su Rai2, invece, l’atteso debutto di Mare Fuori, ambiziosa e impegnata fiction in prima tv, è arrivato a 1,8 milioni di spettatori pari al 7,34% di share nel primo episodio e 1,8 milioni di spettatori pari all’8,7% nel secondo episodio facendo leggermente meglio del telefilm americano ospedaliero che aveva sostituito in griglia (sette giorni fa The Good Doctor aveva avuto 1,676 milioni di spettatori pari al 7,2% di share nel primo episodio e 1,757 milioni di spettatori pari all’8,5% nel secondo episodio). Su Italia 1 Sylvester Stallone con Rambo2-La vendetta ha conseguito 1,465 milioni di spettatori e 6,74% (mercoledì scorso Rambo1 aveva fatto meglio, a 1,692 milioni di spettatori e l’8,12% di share).

Male, arrivando molto staccati, hanno fatto i programmi di approfondimento. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Roberto D’Agostino, Red Ronnie, Gianfranco Pasquino,Pietrangelo Buttafuoco, Tommaso Labate, Gatetano Pedullà, Klaus Davi, Daniela Santanché, Gianfranco Vissani, ha riscosso 745mila spettatori e il 3,4%, in miglioramento rispetto lo speciale precedente. In coda è arrivato Andrea Purgatori su La7: Atlantide- Delitto Siani- Giornalisti sotto scorta’, con i contributi di Roberto Saviano, Paolo Siani, Roberto Fico, Luciana Lamorgese, Luigi De Magistris, Armando D’Alterio, Massimo Giletti, Federica Angeli e Roberto Paolo, ha avuto 337mila spettatori e l’1,6%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,320 milioni e 17,56%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,8 milioni di spettatori e 15,4%. Su Rai3 Tutto su mia madre 1,2 mln spettatori con il 5,3%, Un Posto al Sole 1,779 milioni di spettatori con il 7,2%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,022 milioni di spettatori con il 4,2%. Tra i talk questi gli equlibri: su La7 per Otto e mezzo e Lilli Gruber, 1,632 milioni di spettatori e 6,6% di share (Andrea Orlando, Massimo Giannini, Elisa Calessi e Antonio Scurati); su Rete 4 Stasera Italia e Barbara Palombelli, a quota 1,351 milioni e 5,72% di share e quindi 1,2 milioni e 4,84% (nel menu Pietro Senaldi, Claudio Velardi, Aldo Cazzullo, Danilo Toninelli); su Rai2 per Tg2 Post e Manuela Moreno, 876spettatori e il 3,5% di share con Francesco Acquaroli, Mattia Palazzi, Sergio Gatti, Carlo Puca.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,6 milioni e 19,5% e 4,362 milioni e 24,2%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,753 milioni di spettatori e 13,77% e 2,8 milioni e 16,4%. Su Rai3 TGR a 2,5 milioni di spettatori con il 13,9%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,7%; Storie Italiane al 16,9% e 13,5%. Su Canale5 Mattino Cinque al 14,9%, 14,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 2,6%. Su Rai3 Agorà al 6% e al 7,5% di share, Mi Manda Rai3 4,3%. Su La7Omnibus 4% e 3,55%, Coffee Break al 4,3%.

A mezzodì su Rai1 C’è tempo per 8% di share. Su Canale 5 Forum al 16,5%. Su Rai2 I fatti vostri ha raccolto il 5,1% ed il 7,4%. Su Italia 1Sport Mediaset 8,2%. Su Rai3 Elisir al 6,33%, Quante Storie 5,7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,7%, nella prima parte e 2,1% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira a 5% nella prima parte e 4,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno al 10,34%, Il Paradiso delle Signore 16,4%. La Vita in Diretta 13,2% e 13,8%. Su Canale5 Beautiful 16,7%, Una Vita 16,7% di share, Uomini e Donne 22,2%, Grande Fratello Vip 18,45%. Il Segreto al 16,8%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,85% nella prima parte, 15,6% nella seconda parte. Su Italia1 I Simpson 6,75%. Su Rai3 Aspettando Geo 5,4%, Geo 8,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,3%. Su La7 Tagadà 3,3%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 9,76%; su Rai3 Linea Notte a 6,13%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,2 milioni e 23,8%; Tg5 a 4,285 milioni e 19,3%; TgLa7 1,1 milioni e 5,12%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Temptation Island)