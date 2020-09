Occhio, c’è un raider che sta scalando Sky!

Un fondo attivista “assedia” il gruppo proprietario di Sky

Times, pagina 45, di James Dean

Il proprietario americano di Sky è sotto attacco da parte di un raider aziendale con una serie di campagne di successo (scrive James Dean). Trian Fund Management, l’hedge fund attivista gestito da Nelson Peltz, ha una partecipazione di quasi 900 milioni di dollari in Comcast, il gigante delle telecomunicazioni da 200 miliardi di dollari. Sebbene la partecipazione di Trian sia solo dello 0,4%, la reputazione di Nelson Peltz incombe.

Negli ultimi anni ha litigato con Procter e Gamble, Pepsico, General Electric, DuPont e altri. Trian ha detto che “ritiene che le azioni di Comcast siano sottovalutate”. La partecipazione di Trian in Comcast è stata rivelata in un deposito regolamentare lunedì sera. Le azioni Comcast sono aumentate dell’1 per cento, o 46 centesimi, a 45,14 dollari poco dopo la campana di apertura di ieri a New York. L’attenzione di un investitore attivista può essere un grattacapo per Brian Roberts, presidente e amministratore delegato. Tuttavia, la famiglia del signor Roberts possiede un terzo dei diritti di voto, il che lo rende un formidabile avversario per il signor Peltz. Comcast ha acquistato Sky per 38,8 miliardi di dollari nel 2018.

(Nella foto Nelson Peltz)