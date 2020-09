Ascolti tv 21 settembre digital e pay: Milan-Bologna fa 4,4%, Petra cresce, Jim Carrey batte la camorra

Seconda puntata migliore della prima – lunedì 22 settembre – per Petra, la nuova produzione targata Sky Original con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. Sono stati 775 mila (erano stati 746 mila gli spettatori complessivi della prima delle quattro storie gialle) con l’1% (234 mila gli spettatori di flusso su SkyCinemaUno) quelli che hanno seguito Giorno da cani, con protagonista il personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett.

In tema calcio, invece, sulla pay Milan-Bologna, vinta due a zero dai rossoneri con doppietta di Zlatan Ibrahimovic, ha riscosso 1,090 milioni di spettatori e il 4,4%. Su SkyTg24 lo Speciale Elezioni ha riscosso 172mila spettatori tra le 18.30 e le 21.00

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Nove su Tv8

In prima serata su Nove Una settimana da Dio a 676mila spettatori e 3%; su Tv8 Gomorra3 ha raggiunto quota 631 mila spettatori con il 2,8%. Su Iris Arma letale 536mila spettatori e 2,4%. Su Rai Movie Il Buono Il brutto e il Cattivo a 504mila spettatori e 2,6%.Su 20 Last Vegas 436mila spettatori con 1,92%. Su Real Time Vite al Limite: e poi 306mila spettatori e l’1,31%. Su La5 La custodia di mia sorella a 289mila spettatori e 1,33%. Su Rai Premium Ballando con le stelle 271mila spettatori e l’1,1%.Su Cine34 L’ultima ruota del carro 256mila spettatori con 1,11%. Su Rai4 Daredevil 229mila spettatori con lo 0,91%. Su TopCrime Csi 219mila spettatori con lo 0,87%.

In access su Tv8 Guess My Age 490mila spettatori con il 2%, sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 489mila spettatori con 2%. Su Rai4 Criminal Minds 379mila spettatori con l’1,5%; Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 383mila spettatori e 1,6%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 72mila spettatori con l’1,3%. Sul Nove Famiglie da Incubo 112mila spettatori e 2%. Su Rai 4 Emmy Awards 10 mila spettatori con lo 0,7% di share.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 156mila spettatori con l’1,1%.

Al pomeriggio su Tv8 il film Luna di miele fatale a 302mila spettatori e 2,3%, La stagione dell’amore a 315mila spettatori e 2,8%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 185mila spettatori con l’1,6%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 237mila spettatori e 1,1%. Sul Nove Little Big Italy a 167mila spettatori e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Milan-Bologna)