Ascolti tv analisi 21 settembre: Vespa crolla, Gf si risveglia, Gruber vince le elezioni. Bene Tiki Taka chiambrettiano

Informazione elettorale day time: Giorgino 12,9%, Mentana 7,8% (e 7,4% col tg delle 20.00), Porro 4,9%.

Lunedì elettorale, quello del 21 settembre, con gli esiti del Referendum e quello inerente il rinnovo dei governatori di sette regioni chenon sono stati del tutto aderenti alle attese. Ma la copertura sul ‘post’ è stata complessivamente forse fin troppo esagerata. Su Rai1 in prima serata è sceso in campo Bruno Vespa, ma lo speciale Porta a Porta ha ottenuto ‘solo’ 1,2 milioni ed il 7,3% di share; su Canale 5, invece, la terza puntata del Grande Fratello Vip, con Patrizia De Blanck e Fausto Leali (suo malgrado) protagonisti, ma anche la ‘visita’ virtuale di Mario Balotelli ad Enoch, ha conseguito 3 milioni ed il 18,5% di share, dominando la serata.

Sul secondo gradino del podio, con Rai 1 in spropositato flop, è salita in cattedra Rai2: Boss in incognito con Max Giusti alla conduzione, e l’imprenditrice Carmela Schettino protagonista, ha conseguito 2 milioni di spettatori e l’8,8%, ospitando una parte dei fuoriusciti dall’ammiraglia. Sul terzo gradino del podio si è collocato l’action di Italia1, Colombiana, a quota 1,7 milioni di spettatori ed il 7,9%.

Ma a fare flop non è stato solo Porta a Porta, ma quasi tutti i programmi di approfondimento, tutti arrivati troppo ‘lunghi’ alla metà, visto che già al pomeriggio era stato abbastanza chiaro chi avesse vinto e chi avesse perso, con gli speciali Francesco Giorgino su Rai1, la prima parte della Maratona di Enrico Mentana su La7 e di Nicola Porro su Rete4, nonché il Tg2 alle 18.00, già ampiamente esaustivi e ripetitivi sul tema.

Comunque sia in prima serata questo è stato il risultato degli approfondimenti in onda in prima serata: su Rai1 Porta a Porta Speciale, a 1,2 milioni di spettatori ed il 7,3% (media di rete molto lontana); su La7 Maratona Mentana con un più che onesto 674mila spettatori e il 3,7%; su Rete4 Quarta Repubblica a 642mila spettatori e il 3,8%; su Rai Tre Tg3 Speciale, con Alessandra Carli alla conduzione, con un deficitario risultato di 518mila spettatori e il 2,5%. Alla fine oltre al solito buon bilancio relativo di Enrico Mentana, c’è da registrare come il programma di approfondimento dell’election day più seguito in assoluto sia stato Otto e Mezzo: con Alessandro Sallusti e Marco Travaglio, Lilli Gruber è infatti arrivata

in access prime time a 2,2 milioni e 8,8%, battendo quindi virtualmente anche Vespa oltre che Barbara Palombelli (Stasera Italia 1,341 milioni e 5,5% di share e poi 1,187milioni e 4,7%) e Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano (per Tg2 Post 1 milione e 4,2% di share).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 3,988 milioni e 15,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,431 milioni di spettatori e 13,6%. Su Italia1Csi ha raccolto 972mila spettatori con il 3,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,579 milioni di spettatori con il 6,3%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,730 milioni e 18,9% e 4,220 milioni e 222,8%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,640 milioni di spettatori e 12% e 2,8 milioni e 15,9%. Su Rai3 TGR a 2,866 milioni di spettatori con il 14,4%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,1%; Storie Italiane al 15,9% e 13%. Su Canale5 Mattino Cinque al 15,3%, 13,8%, 11%. Su Rai3 Agorà al 7,3%, Mi Manda Rai3 4,2%. Su La7Omnibus 4,6% e 3,3%, Coffee Break al 4,5%.

A mezzodì su Rai1 Linea Verde al 10,8% e al 10,5% di share. Su Canale 5 Forum al 15,3%. Su Rai2 i fatti vostri 6,5% e 7,2%. Su Italia 1Sport Mediaset a 8,4%. Su Rai3 Elisir al 6,2%, Quante Storie 5,1%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6%, nella prima parte e 1,9% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,6%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,1% nella prima parte e 3,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Il Paradiso delle Signore 12,2%. Tg1 Election Day 12,9%. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 16% di share, Uomini e Donne 20%, GFVIP al 17,5%, Il Segreto al 14,9%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 12,7% nella prima parte, 13,4% nella seconda parte e 10,8% nella terza parte corta.

Su Rai3 il Tg3 Regione 17,8% eGeo a 7,1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,2% e Quarta Repubblica al Voto al 4,9%. Su La7 TGLa7 Speciale a ottenuto 1 milione di spettatori con il 7,8%.

In seconda serata su Rai 3 Tg3 Linea Notte 3,6%. Su Italia1 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco versione Piero Chambretti al 7% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,387 milioni e 20,8%; Tg5 a 4,243 milioni e 18,4%; TgLa7 1,694 milioni e 7,4%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento dello speciale Porta a Porta)