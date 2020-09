Ascolti tv 21 settembre 2020: Grande Fratello Vip vince sulle Elezioni

Grande Fratello Vip 18,10%, Boss in incognito 8,76% e Colombiana 7,88%

Nel lunedì elettorale, con i dati ormai certi in serata, la gara degli ascolti tv è stata vinta dal Grande Fratello Vip su Canale5 con il 18,10% e 3 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 18,99% e 2,833 milioni al suo debutto.

Seconda piazza per Boss in incognito con Max Giusti su Rai2 all’8,76% con 2,008 milioni di contatti. Terza posizione per il film Colombiana su Italia1 al 7,88% e 1,736 milioni.

Su Rai1 lo Speciale voto di Porta a porta ha registrato il 7,26% di share media con 1,214 milioni di spettatori, mentre sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini con una replica de Il commissario Montalbano aveva portato a casa il 19,05% e 3,7 milioni. Il 27 maggio 2019, invece, il programma di Bruno Vespa per le Elezioni europee aveva fatto l’11,64% e 2,4 milioni.

Ascolti tv degli altri programmi

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Una settimana da Dio sul Nove al 3% e 676 mila spettatori, poi Tg La7 Speciale su La7 al 3,68% e 674 mila italiani collegati e Quarta Repubblica su Rete4 al 3,75% e 642 mila.

Chiudono la serie tv Gomorra su Tv8 al 2,8% e 631 mila e Tg3 Speciale su Rai3 al 2,50% e 518 mila. Mentre la partita Milan-Bologna su Sky Sport ha fatto il 4,3%

Ascolti tv daytime

Nel preserale Reazione a Catena su Rai1 al 22,8%, mentre Caduta libera su Canale5 al 15,9%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Grande Fratello Vip)