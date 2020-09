Ascolti tv 17 settembre digital e pay: Casadilego, Mydrama e BlueFelix hanno l’X Factor. Ma senza pubblico le Audition fanno meno. Tv8 batte Iris

Discreto esordio per X Factor, al 3,1%. Tra le native digitali free: su Tv8 Ex 452mila con il 2,26%. Su Iris Beverly Hills Cop a 442mila e 2,05%. Su Rai Movie Reazione a catena a 395mila e 1,8%. Su La5 Temptation Island 368mila e 2,2%. Su 20 per Survivor 301mila e 2,37%.

Ascolti: il giovane tennis nazionale fa sperare Sky. In 4 le emittenti free sopra il 2% in prime time; in access Guess my age batte Deal with e Cortesie per gli ospiti.

Programmazione ricca sulla tv generalista giovedì 17 settembre, ma che lasciava spazio al successo delle opzioni alternative. Su Sky in evidenza l’intrattenimento: su Sky Uno il primo appuntamento con XFactor 2020 – Auditions ha raccolto 654mila spettatori di flusso (824mila complessivi) e il 3,1%, pagando per l’essenziale assenza del pubblico (importante nel montaggio ‘emotivo’ del prodotto) causa pandemia e norme di sicurezza, in un programma già molto minimalista in questa fase. Hanno già fatto vibrare i giurati – Emma, Manuel Agnelli, Mika e la sorpresa positiva Hell Raton – comunque, la 16enne Casadilego, al secolo Elisa, con la sua versione di “A Case of You”, di Joni Mitchell. Blue Phelix, ovvero Francesco, 21enne di origini livornesi ma trasferitosi 3 anni fa a Londra, con il suo inedito, e MyDrama con il mash-up di Grazie a Dio.

Il tennis delle speranze azzurre

Da registrare – sempre su Sky – anche gli 86 mila spettatori che hanno seguito il tennis da Roma nella fascia 19..00- 21.00, con il giapponese Kei Nishikori che ha perso contro il giovanissimo azzurro Lorenzo Musetti. Un buon viatico per il torneo, in cui i nostri tennisti stanno facendo molto bene, ma anche in prospettiva per Sky, ben posizionata su questa disciplina.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Tv8 batte Iris

In prima serata su Tv8 Ex 452mila spettatori con il 2,26%. Su Iris Beverly Hills Cop a 442mila e 2,05%.Su Rai Movie Reazione a catena a 395mila spettatori e 1,8%. Su La5 Temptation Island a 368mila e 2,2%. Su 20 per Survivor 301mila spettatori con 2,37% di share. Sul Nove Gino Cerca Chef ha raccolto 334mila spettatori con l’1,5%.Su Rai4 Elementary a 332mila e 1,4%. Su Rai Premium Ricatto ad alta quota a 270mila e 1,23%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista USA a 252mila e 1,1%.Su TopCrime Csi 149mila spettatori con 0,62%, su HGTV Fratelli in affari a 121mila e 0,6%. Su Cine34 Murderock 95mila spettatori con lo 0,44%. Su La7d la serie tv Grey’s Anatomy ha registrato 90mila spettatori e 0,4%.

In access su Tv8 la nuova puntata di Guess My Age a 514mila spettatori con il 2,2%; su Nove Deal With It – Stai al Gioco 501mila spettatori con 2,2%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 492mila spettatori e 2,1%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 51mila spettatori con l’1%. Sul Nove Famiglie da Incubo 130mila spettatori e 2,6%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 112mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 143mila spettatori con l’1,5%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 218mila spettatori e 1,2%. Sul Nove Little Big Italy a 140mila spettatori e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di di X Factor)