Ascolti tv analisi 17 settembre: Amendola cresce, Scotti cala pericolosamente. Sotto il milione i talk coi due mattei, X Factor paga dazio a Covid

Migliora molto la fiction di Rai1 che travolge Scotti versione Milionario, in caduta libera. Dritto e Rovescio (con Salvini) stacca Piazzapulita (con Renzi). In access vince Otto e Mezzo senza politici e con Meloni da Palombelli. Su Sky Uno il battesimo di X Factor fa il 3,1% con le audizioni senza pubblico.

Ascolti, trend talk: picco di Del Debbio con Salvini (1,7 milioni e 7,2%). Matteo Renzi (1,2mln e 5,4%) non spinge Corrado Formigli.

Secondo scontro ad esito già scritto giovedì 17 settembre. Su Rai1 la seconda puntata di Nero a metà 2, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, ha conseguito 4,223 milioni di spettatori ed il 21,1% (al battesimo, sette giorni prima, aveva raccolto 3,855 milioni di spettatori e il 19,9%). Amendola ha di nuovo staccato facile Canale5: Chi vuol essere milionario, con Gerry Scotti alla conduzione è calato infatti a 1,867 milioni di spettatori ed il 10,9% (a 2,021 milioni di spettatori e l’11,6% sette giorni prima).

Terzo per ascolti è stato il film rosa di Rai2 (Un’estate in Provenza, con Jean Reno e Anna Galiena, che ha ottenuto 1,199 milioni di spettatori ed il 5,6%), mentre la prima tv di Gotti Il primo padrino, con John Travolta, si è fermata a 934mila spettatori ed il 4,3% sulla terza rete, vincendo di poco il confronto con il telefilm di Italia 1 (Chicago Med a 925mila spettatori con il 5,8%).

Da registrare, tra le opzioni alternative, su Sky Uno la prima puntata di X Factor, che ha ottenuto il 3,1% con 727mila spettatori e si tratta del risultato più basso degli ultimi anni. Il talent condotto da Alessandro Cattelan, in onda con una giuria del tutto nuova formata da Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton ha immediatamente scontato un deficit importante del meccanismo delle Auditions che, causa Coronavirus, si svolgono senza pubblico, elemento spettacolare centrale dell’impianto minimalista di questa fase.

Nella sfida dei talk ha vinto ancora Rete 4, terza per gran parte della serata, ma con una conclamata crisi provvisoria del genere. Entrambe le trasmissioni a confronto sono rimaste sotto quota 1 milione.

A Dritto e Rovescio il magro Paolo Del Debbio ha schierato Matteo Salvini, Antonio Taiani, Mario Adinolfi, Nausica Dalla Valle e Vladimir Luxuria, Maurizio Belpietro, Claudia Fusani, Giuseppe Cruciani, Giovanni Donzelli, Karima Moual, Alessandro Sallusti, Gianfranco Librandi, Luigi Amicone, ed ha conquistato 971mila spettatori e 6,2% di share. Corrado Formigli è rimasto ampiamente distante (869mila e 4,6% di share). Piazzapulita ha avuto tra gli ospiti Enrico Mentana, Matteo Renzi, Maurizio Landini, Tito Boeri, Carlo Cottarelli. Non è mancato l’intervento di Stefano Massini.

Il picco di Del Debbio è arrivato alle 21.45 con Matteo Salvini (1,7 milioni e 7,2%). Matteo Renzi (1,2 mln e 5,4%) non ha spinto più di tanto Corrado Formigli. Il finale di Dritto e Rovescio (gay, differenze, Nausica dalle Valle, Mario Adinolfi, Vladimir Luxuria) con l’8,2% ha superato in vari momenti Porta a Porta. Formigli non è stato mai in partita e non ha approfittato del traino di Lilli Gruber.

In access, infatti, su La7 Otto e mezzo, ha chiuso a quota 1,489 milioni e 6,4% ospitando Antonio Padellaro, Maurizio Belpietro e Michela Murgia.

Battuta ancora una volta Barbara Palombelli, nonostante la presenza della leader di Fratelli d’Italia.

Su Rete4 Stasera Italia schierando Giorgia Meloni, Franco Bechis, Federico Geremicca, Daniele Capezzone, Giampiero Mughini ha riscosso 1,293 milioni e il 5,8% di share e poi 1,363 milioni di spettatori e il 5,8% nella seconda parte.Su Rai2 il Tg2 Post con Nicola Morra, Carlo Calenda, Alessandro Morelli ospiti di Manuela Moreno, ha avuto 832 mila spettatori e 3,5% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,469 milioni e 19,1% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,284 milioni di spettatori e 14%. Su Italia1Csi ha raccolto 1,154 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Tutto su mia madre 1,123 milioni di spettatori con il 5,1%, Un Posto al Sole 1,615 milioni di spettatori con il 6,9%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,5 milioni e 21% e 4,223 milioni e 25,5%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,670 milioni di spettatori e 14,8% e 2,663 milioni e 17%. Su Rai3 TGR 2,6 milioni di spettatori con il 14,5%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,9%; Storie Italiane al 16% e 13,4%. Su Canale5 Mattino 5 15,6% e 14,1%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,3%. Su Rai3 Agorà al 7,8% di share, Mi Manda Rai3 5,1%. Su La7 Omnibus 3,2% e 3,8% e Coffee Break 4,3%.

A mezzodì su Rai1 C’è tempo per 9,4% di share. Su Canale 5 Forum al 17,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,5% nella prima parte e 7,3% nella seconda. Su Italia 1Sport Mediaset al 7,8%. Su Rai3 Elisir al 5,4%, Quante Storie 5,2%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6%, nella prima parte e 2,1% nella seconda parte. Su La7 L’Aria che Tira a 5,1% nella prima parte e 3,9% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 9,8%, Il Paradiso delle Signore 17,2%. Poi La Vita in Diretta 14,7%.

Su Canale5 Beautiful al 17,9%, Una Vita 17,3% di share, Uomini e donne 21%, il Grande Fratello Vip al 17.2%, Il Segreto al 15,6% di share, Pomeriggio 5 13,8% e 15%. Su Rai2 Tour de France 12,2%. Su Italia1 I Simpson 5,8% nel primo episodio e 5,6% nel secondo episodio. Su Rai3 Geo 8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 6,4%. Su La7 Tagadà al 2,5%.

In seconda serata Su Rai1Porta a Porta 9,1% di share. Su Canale5 X-Style 7,2%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,1%, Primo Set 1,9%. Su Rai 3 La Grande Storia Doc 3,5%. Su Italia1The Sinner 5,3%. Su Rete 4 The Watcher 2,8% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,088 milioni e 24,6%; Tg5 a 3,849 milioni e 18,3%; TgLa7 1,004 milioni e 4,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un Diritto e rovescio)