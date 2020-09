Ascolti tv 16 settembre digital e pay: Nonostante Temptation, è Rosamunde Pilcher che vince tra le alternative

Ascolti access: Guess my age sorpassa Deal with it e stacca la concorrenza

Programmazione generalista forte – con la prima puntata stagionale di Ulisse su Rai1 e Temptation Island su Canale5 – mercoledì 16 settembre. Tra le free, solo una emittente, stavolta, tra le opzioni alternative, ha superato il 2% di share. Sorprende che l’opzione ‘alternativa’ vincente sia stata un’emittente a target donne, in un contesto di offerta che prevedeva, oltre al docureality dell’ammiraglia di Cologno, anche Chi l’ha visto?.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince La5 su Rai4

In prima serata su La5 Rosamunde Pilcher-Estate d’amore 438mila spettatori e 2,1%. Su Rai4 Traffik a 396mila e 1,83%. Su Iris Gambit a 358mila e 1,63%. Su Rai Movie Radiofreccia a 312mila spettatori con l’1.43%. Sul 20 Costantine a 306mila spettatori con l’1,47%. Sul Nove Avamposti – Dispacci dal Confine ha raccolto 302mila spettatori con l’1,37%. Su RaiPremium Last Cop a 280mila e 1,21%. Su Cine34 La Migliore Offerta a 260 1.21 Su Tv8 Dead Man Down a 243mila e 1,20%. Su Real Time Clinica Per Rinascere a 221mila e 0,96%. Su Top Crime Law & Order a 145mila e 0,63%.

In access Su Tv8 Guess my age 522mila spettatori e 2,3%, su Nove Deal With It – Stai al Gioco 494mila spettatori con 2,2%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 435mila spettatori e 1,9%. Su Rai4 Criminal Minds a 399mila e 1,7%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 60mila spettatori con l’1,2%. A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 158mila spettatori con l’1,1%; alle 12.00 il Tg8 77mila spettatori e 0,9%. Al pomeriggio su TV8 Garage Sale Mystery 319mila spettatori e 2,4%, La perla del paradiso 232mila spettatori e il 2,2%. Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri 165mila spettatori con l’1,8%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi di Italia 200mila spettatori con l’1,1%. In seconda serata su Tv8 Gomorra – La serie 154mila spettatori e 1,6% e 123mila spettatori e 2,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Estate d’amore)