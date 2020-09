Ascolti tv analisi 16 settembre: Ulisse soccombe alla Marcuzzi ma Temptation nip non brilla. Picchi con lo svelamento dei single ed il geloso Davide

Molto equilibrio tra il campione della tv di servizio e il docureality sul tradimento versione nip: la prima tv di Canale5 batte però chiaramente Ulisse nel periodo in sovrapposizione. E per il podio corrono appaiati Highmore, Sciarelli e Stallone. Male gli approfondimenti.

Ascolti access, talk: Gruber (Veltroni) batte Palombelli (Di Maio) e Moreno (Taiani)

Serata tv di forte contrapposizione, quella di mercoledì 16 settembre, dopo che anche nelle giornate precedenti c’era stato qualche esempio di competizione più dura tra le ammiraglie. Alberto Angela su Rai1, il medico con problemi di autismo su Rai2, Federica Sciarelli che tornava sugli strazianti casi di cronaca di questo periodo sulla terza rete, il format sulle corna di Canale5, Andrea Purgatori su La7 e Barbara Palombelli su Rete4, Sylvester Stallone su Italia1 sono entrati nel menù generalista.

La graduatoria in prima serata. Vince Marcuzzi in sovrapposizione ma…

A raccogliere la parte maggioritaria del pubblico disponibile è stata Canale 5 che ha proposto una sanguigna prima puntata di Temptation Island, senza vip e con Alessia Marcuzzi alla conduzione, conseguendo 2,958 milioni ed il 18,8% di share. Il programma è però rimasto ampiamente sotto il livello della prima puntata della settima edizione, che il 24 giugno del 2019 aveva portato a casa 3,546 milioni di spettatori ed il 22,24% di share. Il picco di ascolti, da oltre 4 milioni, è arrivato nei momenti di svelamento dei single, maschi e femmine, a cavallo delle 22.00. La storia in crisi tra Nello e Carlotta ha riportato il programma a 3,4 milioni prima delle 23.00, e poi nel finale il falò maschile con il gelosissimo Davide protagonista, ha superato la soglia del 30% di share.

La Marcuzzi è andata quindi peggio che nella precedente edizione, però c’è da dire che è stata da poco preceduta dall’edizione vip del programma, e ieri si è confrontata con un avversario comunque molto ostico.

Su Rai1, con Ulisse – Il Piacere della scoperta, Alberto Angela in giro per le bellezze di Roma ha riscosso 3,134 milioni di spettatori ed il 15,9% di share.

Nel periodo in cui le due trasmissioni sono andate in onda contemporaneamente su Canale 5 la Marcuzzi ha avuto 3,3 milioni di spettatori con il 16,9%, mentre su Rai1 Angela ha ottenuto 3,1 milioni di spettatori e il 15,94%.

Più compicato attribuire la terza posizione assoluta in graduatoria, che si può sostanzialmente aggiudicare a pari merito alle proposte di Rai3, Rai2 e Italia1. Sotto le attese, ferita sul target più degli altri da Temptation, è stata Federica Sciarelli; è rimasto sui suoi livelli il dottore di Rai2, mentre ha fatto il botto la scelta intelligente di Italia1. Ma andiamo per ordine di ascolti.

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha conquistato 1,7 milioni di spettatori e l’8,9% dopo la presentazione a 1,661 milioni e 7,22%; la scorsa settimana, con la cronaca nera ricca di queste giornate, la trasmissione aveva avuto 2,073 milioni di spettatori e l’11,5% di share dopo la presentazione a 1,820 milioni e 8,2%. Su Rai2, invece, The Good Doctor, ha avuto 1,676 milioni di spettatori pari al 7,2% di share nel primo episodio e 1,757 milioni di spettatori pari all’8,5% nel secondo episodio (la scorsa settimana 1,580 milioni di spettatori pari al 7,1% di share nel primo episodio e 1,643 milioni di spettatori pari all’8,12% nel secondo episodio). Su Italia 1 il sorprendente Sylvester Stallone del primo Rambo ha conseguito 1,692 milioni di spettatori e l’8,12% di share).

Male, arrivando molto staccati, hanno fatto i programmi di approfondimento. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Roberto D’Agostino, Giulio Tremonti, Vittorio Sgarbi, Federico Rampini, Alessandro Sallusti, ha riscosso solo 640mila spettatori e il 3,1%, con la metà del seguito che aveva avuto in access. In coda è arrivato Andrea Purgatori su La7 (Atlantide contenente l’intervista di Werner Herzog a Michail Gorbaciov) a quota 520mila e 2,7%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 3,977 milioni e 17,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,491milioni di spettatori e 15,1%. Su Rai3 Tutto su mia madre 993mila spettatori con il 4,5%, Un Posto al Sole 1,687 milioni di spettatori con il 7,32%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,127 milioni di spettatori con il 4,9%. Tra i talk questi gli equilibri: su La7 per Otto e mezzo e Lilli Gruber, 1,667 milioni di spettatori e 7,24% di share (Walter Veltroni e Andrea Scanzi); su Rete 4 Stasera Italia e Barbara Palombelli, a quota 1,260 milioni e 5,6% di share (nel menu Luigi Di Maio, Stefano Bonaga, Marcello Sorgi, Vittorio Feltri e Guido Bertolaso); su Rai2 per Tg2 Post e Manuela Moreno, 797spettatori e il 3,43% di share con Antonio Taiani e Gennaro Sangiuliano.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,348 milioni e 19% e 4,044 milioni e 24%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,586 milioni di spettatori e 13,64% e 2,593 milioni e 16,35%. Su Rai3 TGR a 2,5 milioni di spettatori con il 13,9%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,6%; Storie Italiane al 14,4% e 12%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16%, 15,2% e 12,5%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,1%. Su Rai3 Agorà al 7% e al 6,3% di share, Mi Manda Rai3 4,9%. Su La7Omnibus 4,2%, Coffee Break al 3,84%.

A mezzodì su Rai1 C’è tempo per 8% di share. Su Canale 5 Forum al 17%. Su Rai2 I fatti vostri ha raccolto il 5%ed il 6,8%. Su Italia 1Sport Mediaset 8,2%. Su Rai3 Elisir al 6,64%, TG3 delle 12 11,33%, Quante Storie 5%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,94%, nella prima parte e 2% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,72%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,7% nella prima parte e 3,6% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno al 10,64%, Il Paradiso delle Signore 16,5%. La Vita in Diretta 13,75%. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 16,8% di share, Uomini e Donne 21,1%, Grande Fratello Vip 15,55%. Il Segreto al 13,9%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 121,1% nella prima parte, 15,1% nella seconda parte. Su Rai2 la Tour de France all’arrivo 13,11%. Su Italia1 I Simpson 6,72%, 6,3% e 5,6%. Su Rai3 Aspettando Geo 3,8%, Geo 7,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,8% e 6%. Su La7 Tagadà 2,2%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 9%; su Rai3 Linea Notte a 5%.Su Italia1Demolition Man 5,91%, su Rete4 Nella Morsa del Ragno al 3,2% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 4,795 milioni e 22,99%; Tg5 a 3,993 milioni e 18,8%; TgLa7 1,1 milioni e 5,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Temptation Island)