Ascolti tv 15 settembre digital e pay: Papi al debutto batte Montrucchio, Inter e Barbieri in luce su Sky

Sulla pay va forte l'appuntamento su SkyUno con il format 4Hotel. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Name The Tune- Indovina la canzone 542mila e 2,64%. Su Real Time Primo Appuntamento 404mila e 1,74%. Su Nove Transporter: Extreme 387mila e 2,2%

L’Inter batte il Lugano davanti a 157mila spettatori.

In prima serata molta dell’attenzione e della curiosità ieri riguardavano il battesimo dello show ricco di Tv8. Name The Tune ha proposto due squadre composte da vip in sfida per indovinare le canzoni più amate dagli italiani. Martedì 15 settembre, nella prima puntata, si sono contrapposti Elettra Lamborghini, Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti da una parte e Lino Banfi, Cristina D’Avena, Suor Cristina e Francesco Pannofino dall’altra.

Anche sulla pay, con il calcio versione ‘amichevoli’ pre campionato al pomeriggio, era ricca la proposta alternativa. Su SkyUno l’emissione della puntata numero cinque di 4 Hotel, con Bruno Barbieri, ha conquistato complessivamente 357mila spettatori (0,9% l’ascolto di flusso). Bene anche le news delle 20.00, con SkyTg24 a 126mila spettatori e 0,6%. Al pomeriggio su Sky Inter-Lugano ha conseguito 157mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Papi indovina un’altra trasmissione

In prima serata su Tv8 la prima puntata di Name The Tune- Indovina la canzone con Enrico Papi alla conduzione ha raggiunto quota 542mila spettatori con il 2,64%. Su Real Time Primo Appuntamento, con Flavio Montrucchio protagonista, ha avuto 404mila spettatori e 1,74%. Su Nove Transporter: Extreme 387mila spettatori e 2,2%. Su Iris Sparatorie ad Abilene 378mila spettatori e l’1,7%. Su 20 Delitti inquietanti 353mila spettatori con 1,57%. Su Rai4 Iron Fist 349mila spettatori con 1,61%. Su Rai Premium Un’estate a Cipro 320mila spettatori e 1,43%. Su Cine34 Come è bello far l’amore 250mila spettatori con l’1,13%. Su RaiMovie Australia 229mila spettatori con 1,15%. Su TopCrime Chicago Fire e Chicago Med 215mila spettatori con l’1%. Su La5 la replica del Grande Fratello Vip a 170mila e 1,1%.

In access su Tv8 Guess My Age 596mila spettatori con il 2,5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 494mila spettatori con il 2,1%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 444mila spettatori e 1,9%. Su Rai4 Criminal Minds 390mila e 1,7%,

In preserale su Tv8 Cuochi d’Italia 238.000 spettatori e 1,2%. Sul Nove Little Big Italy 208mila spettatori e 1,2%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 40mila spettatori con lo 0,8%. Su Nove Famiglie da incubo 94mila e 2,1%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 134mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio su Tv8 il film Un’ex pericolosa 289mila spettatori e il 2,2% e Un amore inaspettato a 323mila spettatori e il 3,1%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 177mila spettatori con l’1,9%.

In seconda serata X Factor Il sogno 133mila e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Name the Tune)