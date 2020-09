Ascolti tv analisi 15 settembre: Floris, Berlinguer e Giordano in crisi. In access De Benedetti batte Renzi e Boschi

In una serata in cui la replica de Il Commissario Montalbano ha battuto A Star Is Born e Boss in Incognito6 (confermatosi a buon livello), sorprende la flessione dell'approfondimento. Eppure non c'è il calcio ed i temi non mancano... I talk fanno un po' meglio in access e Gruber vince facile.

Sindrome post Covid per i talk giornalistici da prima serata?

Non c’è il calcio, i temi in agenda non mancano, e sono caldi, con elezioni regionali, referendum, covid e ritorno a scuola, i presunti traffici della Lega, la violenza che si diffonde tra i giovani che tengono banco. E gli ospiti ruotano: ieri – martedì 15 settembre – c’era Matteo Salvini a Di Martedì, Lucia Azzolina su Rai3, Luigi Di Maio a Fuori dal coro. Eppure Giovanni Floris, Bianca Berlinguer e Mario Giordano – che ieri ha fatto l’ennesima minchiata (direbbe Montalbano) da viralizzazione – vanno male, ieri faticando a vedere la soglia del milione per larghissimi tratti della propria trasmissione. Soffrendo le tre generaliste da podio.

La graduatoria di ieri. Zingaretti batte Bradley Cooper e Lady Gaga

Il capitolo della saga camilleriana intitolato La Giostra degli scambi (11,386 milioni di spettatori ed il 45,1% al debutto, con Fabrizio Bentivoglio tra le guest star ad affiancare Luca Zingaretti) che si conclude col colpevole (l’attore è Sebastiano Lo Monaco) che urla “Silvana era una troia…., una grandissima troia…” è stato fin qui il più visto de Il Commissario Montalbano. Ieri si è attestato su Rai1 a 3,647 milioni ed il 18,1%, che pare la soglia di atterraggio di questo ciclo di repliche del prodotto Palomar iniziato lunedì con Una faccenda delicata.

Un risultato non esaltante che comunque è bastato per battere la grande prima tv di Canale5, A Star Is Born, con Bradley Cooper e Lady Gaga, che si è fermato a quota 2,789 milioni di spettatori ed il 15,2%. Sette giorni prima – al martedì – aveva vinto in prima serata la prima puntata della sesta edizione di Boss In Incognito su Rai2 (2,188 milioni di spettatori e il 10,63%). Il docureality con Max Giusti alle prese con le vicende amalfitante di Claudio De Riso, stavolta ha conseguito 1,866 milioni di spettatori e l’8,5%, comunque confermando la consistenza e l’interesse di questa versione.

Crisi?

Ad andare in maniera meno brillante di quanto ci si potesse attendere sono stati i tre talk giornalistici. Ognuna delle tre trasmissioni in sfida ha proposto la sua ricetta, ma il bilancio di ogni singolo titolo e quello complessivo di genere, sono stati anche stavolta molto inferiori a quelli del passato avvio di stagione. Se si considera il periodo in sovrapposizione i tre programmi alla fine hanno corso a lungo affiancati. In termini di numero di spettatori il bilancio dice primo DiMartedì (1,062 milioni e 5,54%), secondo #Cartabianca (919mila spettatori e 4,7%) e terzo Fuori dal coro (899mila e 5,5%). Ma si tratta di un consuntivo in ogni caso carente per tutti, e specialmente per Giovanni Floris, che era abituato a fare numeri molto più alti. Anche ieri la trasmissione de La7 aveva un menù più ricco (Roberto Speranza, Marco Travaglio, Marco Damilano, Matteo Salvini, Gianrico Carofiglio, Concita De Gregorio, Ilaria Capua, Elsa Fornero, Nicola Gratteri, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Barbara Gallavotti, Alberto Zangrillo, Jasmine Cristallo, padre Paolo Benanti) di quello del talk di Rete 4 (Luigi Di Maio, Paolo De Debbio, Nicola Porro, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi, Hoara Borselli) e Rai3 (Mauro Corona, Lucia Azzolina, Ferrucio De Bortoli, Massimo Galli, Pierpaolo Sileri, Lucia Annunziata, Andrea Scanzi, Beppe Severgini, Oliviero Toscani, Alessandro Giuli); ma indubbiamente Floris in questa stagione sta per ora faticando a rimarcare una propria leadership. Alla fine tutti i talkers hanno fatto meno del film Deadpool, che con Ryan Reynolds su Italia1 ha raccolto 1,2 milioni di spettatori e 5,9% di share. Ha fatto numeri buoni ma non eccezionali (meno ascolti di Guess my age, in onda subito prima) al debutto su Tv8 la novità Name The Tune con Enrico Papi alla conduzione (544mila spettatori e 2,6%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,445 milioni e 18,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,569 milioni di spettatori e 15,1%. Su Rai3 Tutto su mia madre 987mila spettatori con il 4,4%, Un Posto al Sole 1,698 milioni di spettatori con il 7,2%. Su Italia1 Csi 1,235 milioni di spettatori con il 5,2%. In access questi gli equilibri tra i talk.

Su La7 per Otto e mezzo con Carlo De Benedetti e Massimo Giannini ospiti di Lilli Gruber, a 1,673 milioni di spettatori e 7,1% di share.

Su Rete4 per Stasera Italia, con Matteo Renzi, Maurizio Molinari e Cesara Buonamici tra gli ospiti di Barbara Palombelli, 1,170milioni di spettatori e 5,7% di share.

Su Rai2 Tg2 Post con Maria Elena Boschi tra gli ospiti di Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano, ha avuto 970mila spettatori e 4,1% di share.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,318 milioni e 19,2% e 4,143 milioni e 24,5%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,3 milioni di spettatori e 11,5% e 2,550 milioni e 16%. Su Rai3 TGR a 2,6 milioni di spettatori con il 14,4%. Su Rai2 Castle 1 milione di spettatori e 5%. Su Italia1 Dr. House 729mila spettatori con il 3,5%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,7%; Storie Italiane al 17,1% e 14%. Su Canale5 Mattino Cinque al 15,7%, 15,4%. Su Rai3 Agorà al 5,9% di share, Mi Manda Rai3 4,4%. Su La7Omnibus 4,4% e 3,5%, Coffee Break al 3,1%.

A mezzodì su Rai1 C’è tempo per al 9% e al 7,5% di share. Su Canale 5 Forum al 17,1%. Su Rai2 I fatti vostri 4,8% e 6,8%. Su Italia 1Sport Mediaset al 9,1%. Su Rai3 Elisir al 5,9%, Quante Storie 5,1%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2%, nella prima parte e 2,3% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,1% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno al 10,2%, Il Paradiso delle Signore 16,5%. La Vita in Diretta 13,1%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 17,9% di share, Uomini e Donne 22,9%, Grande Fratello Vip 16,2%, Il Segreto al 14,6%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 13,6% nella prima parte, 13,8% nella seconda parte e 10,7% nella terza parte corta. Su Rai2 la Tour de France di ciclismo al 10,5%. Su Italia1 I Simpson 6,8%, 6,9% e 6,4%.

Su Rai3 Aspettando Geo 4,6%, Geo 6,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,5%. Su La7 Tagadà 2,6%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 9,7% di share. Su Canale 5 Tg5 7,4%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,3%. Su Rai 3 Linea Notte 5,1%. Su Italia1 Hellboy: The Golden Army 6%. Su Rete4 Amami 4,6% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,077 milioni e 24,2%; Tg5 a 3,886 milioni e 18,2%; TgLa7 1,045 milioni e 4,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Otto e mezzo)