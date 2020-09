Il Festival di Sanremo si farà, ma a marzo

Sanremo 2021, Salini: “Si farà”. Ma il Festival slitta a marzo

Il Messaggero, pagina 23, di Mattia Marzi.

Sanremo non si può non fare, è un appuntamento imprescindibile per la Rai. Sulla data stiamo capendo quale possa essere quella migliore»: lo ha detto l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini ieri alla presentazione dei palinsesti di Radio Rai. Tradotto: resta da capire in quali modalità, ma Sanremo 2021 si farà, seconda ondata di contagi da Covid-19 o meno. Erano state le dichiarazioni di Amadeus a suscitare allarmismi, negli scorsi giorni: «O si fa con il pubblico o nulla. Non c’è un piano b. Impensabile l’Ariston vuoto», aveva detto il conduttore e direttore artistico lo scorso 5 settembre al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani (Cuneo).