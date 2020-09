Ascolti tv 14 settembre digital e pay: Cortellesi scaglia la prima Petra ed è da record. Tv8 in luce con Gomorra

Sulla pay va forte il prodotto Sky Original al debutto. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Gomorra3 669 mila spettatori con il 3,3%. Su Rai Movie Per qualche dollaro in più 445mila spettatori e 2,1%.Su Iris Cobra 404mila spettatori e l’1,8%. Su 20 Masterminds 353mila spettatori con 1,6%.

Ascolti senza precedenti recenti per il debutto della nuova serie tv di Sky

Partenza ottima – lunedì 15 settembre – per Petra, la nuova produzione targata Sky Original con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. Sono stati 746 mila gli spettatori complessivi della prima delle quattro storie gialle (262 mila di flusso con l1,14% su SkyCinemaUno), con protagonista il personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett. Riti di morte ha virtualmente battuto gli esordi di titoli come Diavoli, ZeroZeroZero, Catch-22 e Il Miracolo.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8

In prima serata su Tv8 Gomorra3 ha raggiunto quota 669 mila spettatori con il 3,3%. Su Rai Movie Per qualche dollaro in più a 445mila spettatori e 2,1%.Su Iris Cobra 404mila spettatori e l’1,8%. Su 20 Masterminds 353mila spettatori con 1,6%. Su Real Time Vite al Limite: e poi 292mila spettatori e l’1,31%. Su Rai Premium La mostra perfetta 229mila spettatori e l’1,03%. Sul Nove I Pinguini di Mr. Popper ha raccolto 222mila spettatori con l’1,04%. Su TopCrime Csi 203mila spettatori con lo 0,85%. Su Cine34 Mediterraneo 183mila spettatori con 0,84%.Su Rai4 Daredevil 183mila spettatori con lo 0,8%.Su La5 City of Angels a 174mila spettatori e 0,85%.

In access sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 550mila spettatori con 2,4%.su Tv8 Guess My Age 533mila spettatori con il 2,3%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 413mila spettatori e 1,8%. Su La5 Uomini e Donne 323mila e 1,4%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 50mila spettatori con lo 0,9%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 122mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio Su Tv8 il film Una seconda possibilità a 326mila spettatori e 3,4%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 134mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Petra)