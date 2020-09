Enrico Papi, finalmente uno che non se la tira!

Enrico Papi lancia Indovina la canzone: «Sono un giullare, porto buonumore»

Il Giornale, pagina 27, di Ferruccio Gattuso.

Faccia da fumetto, e anche un po’ da schiaffi. Ma Enrico Papi lo dice già di suo: «Sono un giullare, è questa la mia missione, è questo che sento di essere per il pubblico a casa: un veicolo di buonumore, leggerezza, evasione dai problemi quotidiani. Cose che servono sempre, tanto più ora». Tv8 punta, da domani in prima serata per cinque settimane, su Name That Tune – Indovina la canzone, un quiz show (prodotto da Banijay Italia) con l’anima del varietà perché, è sempre Papi a dirlo, «io ho sempre amato questo genere televisivo, e dunque il gioco musicale è un pretesto per fare del grande varietà».

Il direttore di Tv8 Remo Tebaldi definisce Papi «il nostro centravanti», e difatti è sempre lui il volto che conduce da fine agosto Guess My Age ogni sera alle ore 20.30. Il conduttore romano a casa Tv8 ha trovato l’officina dove rimettere a punto il proprio motore personale, con programmi come Guess My Age, La notte dei record e la finale dell’ultimo Italia’s Got Talent. Quella di Name That Tune è una sfida all’ultima nota tra due squadre composte da quattro concorrenti vip, ognuna con un capitano d’eccezione come Elettra Lamborghini e Lino Banfi (i capitani all’esordio) e, a seguire, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Fabio Caressa e Morgan.

Musica dal vivo

Particolare non scontato: la musica sarà sempre eseguita da una band dal vivo di dieci elementi. La prima puntata, questa sera, annuncia una sfida finale tra Elettra Lamborghini e Suor Cristina, mentre tra i i vip coinvolti spiccano Paola Barale, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Francesco Pannofino, Cristina D’Avena.

(Nella foto Enrico Papi)