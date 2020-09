Da Sandro Piccinini alle novità di calcio: tutta la stagione di Sky Sport

Sandro Piccinini sarà presenza fissa nel club di Fabio Caressa, ogni domenica sera.

Nemmeno il tempo di celebrare la UEFA Champions League vinta dal Bayern Monaco lo scorso 23 agosto, che è già il momento di voltare pagina. La stagione di Sky Sport sarà articolata. Il calcio è servito tutti i giorni.

Le novità in studio

Novità in studio per la prossima stagione. Anna Billò condurrà i pre e post partita della UEFA Champions League e avrà al suo fianco in un nuovo ruolo Alessandro Costacurta. Leo Di Bello guiderà gli studi della UEFA Europa League. A Sky arriva anche un volto nuovo, un fuoriclasse del giornalismo molto amato dal pubblico: Sandro Piccinini sarà presenza fissa del Club di Fabio Caressa la domenica sera.

Non solo calcio: Formula 1, Moto GP, Superbike, NBA, tennis

Se la stagione del calcio riparte, quella dello sport su Sky continua, con l’imperdibile rush finale dei motori (F1, MotoGP e World Superbike), le Finals NBA e il grande tennis internazionale, tra cui il Masters 1000 di Roma (al via dal 14 settembre) e le ATP Finals di Londra. Nella stagione 2020/2021 dei canali Sport di Sky, spazio anche al golf (con lo Us Open dal 17 al 20 settembre), alla Major League Baseball e alle novità dell’America’s Cup di vela e dell’All Elite Wrestling. Senza dimenticare la programmazione di Eurosport ai canali 210 e 211, con basket, ciclismo, motori, tennis e molto altro. Gli eventi sportivi di Sky della stagione 2020/2021 si possono vivere su Sky Q, ma anche in mobilità su Sky Go, per seguire gli appuntamenti live su smartphone, tablet e PC, e in streaming su NOW TV. E on demand, nella sezione Sport, gli approfondimenti sono sempre a portata di telecomando e si può scegliere il momento migliore di visione.

18 anni di Serie A

Per il diciottesimo anno consecutivo, da sabato 19 settembre, Sky trasmetterà le partite del campionato italiano, con l’esclusiva di 266 incontri in diretta. Tra questi, 16 dei 20 big match. Anche nella stagione 2020/2021, Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A (una partita anche in 4K HDR con Sky Q satellite), per un totale di oltre 530 ore live. Inoltre, per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN. In esclusiva su Sky sarà possibile vedere 16 su 20 big match, le sfide che decideranno la stagione, tra cui i match di andata e ritorno tra Inter e Juventus (18^ e 37^ giornata), Juventus e Napoli (3^ e 22^ giornata), Napoli e Inter (12^ e 31^ giornata), Milan e Juventus (16^ e 35^ giornata), Juventus e Roma (2^ e 21^ giornata), Milan e Napoli (8^ e 27^ giornata). E ancora Inter-Milan (4^giornata), Milan-Roma (5^giornata), Juventus-Torino (10^giornata) e Inter-Roma (36^giornata). Per quanto riguarda le prime quattro giornate di Campionato, 28 incontri su 40 sono in esclusiva Sky. Tra questi, l’esordio della Juventus contro la Sampdoria (domenica 20/9, ore 20.45) e Milan-Bologna (lunedì 21/9, ore 20.45) della prima giornata, oltre a Benevento-Inter e Lazio-Atalanta, posticipate al 30 settembre. Nei successivi tre turni, occhi puntati su Roma-Juventus (domenica 27/9, ore 20.45), Juventus-Napoli (domenica 4/10, ore 20.45) e Inter-Milan (sabato 17 ottobre, ore 18). Solo su Sky, inoltre, le prime quattro gare di Campionato di Milan, Torino, Sampdoria e Benevento.

I programmi della Serie A e la novità di Sandro Piccinini ospite fisso al Club di Caressa

Per gli studi delle partite del weekend, Marco Cattaneo condurrà Sky Calcio Live con i suoi ospiti, tra i quali le grandi firme Paolo Condò e Matteo Marani, per la “maratona” del sabato dalle 14. Alessandro Bonan a Sky Calcio Show con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni la domenica pomeriggio (dalle 14). Fabio Caressa per i commenti della giornata, con Stefano De Grandis e Dalila Setti, nel programma della domenica sera (dalle 22.45) Sky Calcio Club, che per questa stagione vedrà la presenza fissa di Sandro Piccinini, tra i volti più autorevoli e più amati del panorama televisivo sportivo italiano. Confermati nella squadra di Sky anche Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Nando Orsi, Luca Pellegrini, Renato Zaccarelli.

Fino al 5 ottobre e poi nel mese di gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, continua l’appuntamento con Calciomercato – L’Originale: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) raccontano le trattative del mercato. Tornerà anche in una nuova versione “Sky Sport Room” per “allenare la mente con lo sport” con Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò. La stagione calcistica 2020/21 su Sky parte con la Premier League inglese (215 match e almeno 6 partite in onda ogni giornata) e proseguirà con la Bundesliga tedesca (circa 125 match stagionali), al via dal 18 settembre, nello stesso weekend della Serie A. Sarà ancora Paolo Di Canio a raccontare le vicende del calcio inglese. Con lui, Federica Lodi, conduttrice degli studi pre e post gara del calcio internazionale. Su Sky, intanto, sono già partiti la Scottish Premiership, con un match per ogni turno di campionato scozzese, oltre alle fasi finali della Betfred Cup, la Coppa di Lega scozzese e della Scottish Challenge Cup e il campionato di Serie A di calcio femminile, con 2 match ogni turno e un totale di 50 match da inizio stagione tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, oltre a una rubrica dedicata tutte le settimane.

Tutta la Champions e l’Europa League

Su Sky anche tutti gli incontri della UEFA Champions League, prima con i match dei preliminari playoff (dal 22 settembre) e poi con la fase a gironi di ottobre (20-21), per un totale di 137 incontri complessivi, oltre 250 ore di eventi live (con una selezione di match in 4K HDR) e Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021. Il 24 settembre a Budapest si assegna il primo trofeo europeo della stagione, la UEFA Super Cup, che vedrà opposti i campioni d’Europa del Bayern Monaco e il Siviglia (ore 21, live su Sky Sport Football e Sky Sport Uno), vincitore dell’ultima UEFA Europa League, torneo che ripartirà il 22 ottobre con la fase a gironi e che Sky seguirà con la diretta di tutti i match (in totale 205 partite in onda anche grazie a Diretta Gol), fino alla finale del 26 maggio 2021.

Novità in studio: Anna Billò per la Champions, Leo Di Bello per l’Europa League

Nulla vale come le notti europee, dove si fa la storia. A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. Accanto a lei in studio ci sarà Alessandro Costacurta, che si alza dal tavolo dei commentatori con un ruolo più vicino alla conduttrice, oltre al team confermato composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero. Alla guida degli studi pre e post partita dell’Europa League ci sarà invece un’altra novità, Leo Di Bello. Due le italiane sicuramente al via della fase a gironi, Roma e Napoli.

Euro 2020, l’evento calcistico dell’estate

Tutto questo in attesa dell’evento calcistico dell’estate 2021, gli Europei 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio 2021: su Sky Sport una copertura totale del torneo, con tutti i 51 match in diretta tutti in 4K HDR, di cui 24 in esclusiva, e l’immancabile Diretta Gol per le partite in contemporanea. Sempre su Sky anche gli eventi FIFA, posticipati al 2021: i Campionati Mondiali FIFA U-20 Women’s World Cup Costa Rica/Panama 2020 dal 20 gennaio al 6 febbraio 2021, i Campionati Mondiali FIFA U-17 Women’s World Cup India 2020 dal 17 febbraio al 7 marzo 2021, il FIFA Beach Soccer World Cup Russia 2021 (19-29 agosto 2021) e il FIFA Futsal World Cup Lituania 2020 dal 12 settembre al 3 ottobre 2021. Un vero e proprio concentrato di emozioni, gol, sfide adrenaliniche, tra grandi squadre e giovani promesse.

Tornano le produzioni originali di Sport firmate da Buffa, Condò, Marani e Porrà

Con l’inizio della nuova stagione, torneranno anche le produzioni originali di Sky Sport, vero e proprio tratto distintivo della programmazione. Personaggi, sport e cultura: un racconto televisivo d’imprese sportive e protagonisti che le hanno rese tali, realizzato grazie a una minuziosa ricerca delle immagini e allo studio delle fonti. Federico Buffa anche per la prossima stagione continuerà a far appassionare ancora tutti con i suoi imperdibili racconti, a cominciare dalla sua prossima opera, in programma a Natale: Federico Buffa Racconta Pelè. Torneranno anche le interviste monografiche di Paolo Condò ai più grandi allenatori del panorama calcistico nazionale e internazionale (Mister Condò – Gli allenatori si raccontano) e le inchieste storiche (Storie) di Matteo Marani: la prima della nuova stagione documenterà la Torino degli anni di piombo, dove Juventus e Torino si contendevano gli scudetti. Torna anche L’Uomo della domenica di Giorgio Porrà, che narra attraverso l’arte e la letteratura la vita di alcuni tra i personaggi più affascinanti del calcio: la stagione si riapre con protagonista Andrea Pirlo.

Sky Sport 24: un nuovo programma quotidiano e notizie no stop

Sempre acceso Sky Sport 24, la porta di ingresso all’offerta sportiva di Sky. La novità della nuova stagione sul canale 200 sarà il lancio di un nuovo programma di approfondimento: 23. Un appuntamento quotidiano, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 24 (solo il lunedì e il venerdì nelle settimane di coppa), con la conduzione alternata di Marco Cattaneo e Federica Masolin, che manterrà anche il suo ruolo di conduttrice degli studi di Formula 1. A questa rubrica saranno anche affidati i pre e post partita degli anticipi e posticipi del lunedì e venerdì. Confermati, tra gli altri, anche gli appuntamenti con Il Calcio è Servito, da lunedì al venerdì alle 13, con conduzione alternata di Cristiana Buonamano – che ha lanciato questa rubrica con Giancarlo Padovan durante il periodo estivo – e Alessandro Lupi. Confermata alla guida di Sky Sport 24 Pomeriggio la padrona di casa Sara Benci, così come Leo Di Bello che raddoppia con Campo Aperto per due ore, dalle 19 alle 21, dal lunedì al venerdì; Eleonora Cottarelli riparte con il suo Juke Box, con le richieste degli abbonati per rivedere i grandi eventi del passato e Mario Giunta con Fanta Show e i consigli sul fantacalcio venerdì alle 18. Il sabato sera di Sky Sport 24 sarà ancora Saturday Night con i commenti e le interviste della partita di Serie A delle 20.45, con Roberta Noè e Stefano Meloccaro, alla guida anche del contenitore mattutino Sunday Morning. Mario Giunta accompagnerà i pomeriggi di sabato e domenica con Super Week End, mentre tutti i lunedì mattina alle 7 e alle 8 Federica Frola ripercorrerà la giornata di campionato in Buongiorno Serie A. Non scordando il sito skysport.it per la copertura web.

Non solo calcio

Se la stagione del calcio sta per ricominciare, quella del grande sport è già nel vivo. Proseguono le vicende dei motori con i Mondiali 2020 di MotoGP, Formula 1 e Superbike, iniziata a luglio con più di 1000 ore live, 30 per ogni weekend di corse, e più di 150 gare se si considerano anche gli altri campionati motoristici in onda sui due canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP: F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup e Porsche Carrera Cup, Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup. Dalle piste al parquet. Fino alla stagione 2022/23 il grande basket professionistico americano NBA continuerà a essere visibile su Sky, sul canale dedicato Sky Sport NBA. La stagione 2019/20 (ripartita a fine luglio) entra nella fase decisiva per l’assegnazione dell’anello, con le Finali di Conference (15-28 settembre) e poi le Finals, al meglio delle sette partite (dal 30 settembre). L’Italia del basket sarà protagonista invece il 27 novembre nel match contro la Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni all’europeo maschile 2021, posticipato a settembre 2022. In attesa della FIBA Women’s Eurobasket 2021, che si giocherà in Francia e Spagna tra il 17 e il 27 giugno 2021. Sempre su Sky Sport, continua la stagione 2020 del tennis, con i i tornei ATP Masters 1000 e i tornei trasmessi grazie all’accordo con Supertennis. Appuntamento poi dal 14 settembre con gli Internazionali BNL d’Italia di Roma e le ATP Finals di Londra, in programma dal 15 al 22 novembre. Senza dimenticare il prestigioso torneo di Wimbledon, che tornerà a giocarsi nel 2021. E per restare in tema di racchetta, fino al 13 settembre, su Sky anche il Wpt Sardegna Open 2020 di padel. Su Sky Sport sarà possibile seguire anche i grandi appuntamenti del golf: lo Us Open dal 17 al 20 settembre e l’Augusta Masters dal 9 al 15 novembre. Posticipato al 2021 invece il 149th The Open Championship, in programma dall’ 11 al 18 Luglio 2021. E ancora, il baseball americano della MLB, la Major League Baseball, uno degli sport più amati e seguiti negli Stati Uniti. Sky trasmette le stagioni 2020 e 2021 e propone almeno due incontri a settimana di Regular Season, anche con il commento in italiano. Oltre alla Regular Season, anche le partite della Postseason e le World Series che assegnano il titolo. In arrivo su Sky anche l’America’s Cup di vela. Senza dimenticare i programmi ufficiali della All Elite Wrestling e l’atletica leggera con la IAAF Diamond League con la tappa conclusiva del 25 settembre a Doha, in Qatar.

(nella foto Zlatan Ibrahimovic)