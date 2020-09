Ascolti tv 13 settembre digital e pay: Mugello, Misano, Tour e Premier accendono il pomeriggio. Ancelotti batte Mourinho con l’1,4%

Va forte per ascolti la gara del Mugello all'insegna degli incidenti ma senza colpi di scena e che ha portato alla vittoria della Mercedes. La doppietta italiana in MotoGp silenzia la Venier. Tra le native digitali free vince il talent culinario davanti al giallo di Iris.

Ascolti Motori pay & free live: il Gp di Toscana fa il 22,3% e 3,1 milioni su Sky e Tv8 e Moto Gp da Misano 21,8% e 3,4 milioni free+pay

Maschi da un parte (su Tv8 e Sky) e donne dall’altra (sulle principali generaliste) ieri in tv al pomeriggio, domenica 13 settembre. Con il calcio sulla pay che proponeva la Premier League, con un match ‘italiano’ come Tottenham-Everton in primo piano (165mila spettatori e 1,4% con il confronto tra Josè Mourinho e Carlo Ancelotti), gli sportivi hanno potuto indirizzarsi su Motomondiale e Formula 1 in versione italiana ed una tappa di salita del Tour de France su Rai2.

Dalle 14.00 in poi sono stati i Motori, trasmessi in chiaro e a pagamento, il più tosto tra i competitor per tutti i contenitori in ripartenza sulle ammiraglie. Su Tv8 la MotoGp da Misano, con la gara vinta da Franco Morbidelli su Francesco Bagnaia e con Valentino Rossi quarto al traguardo ha ottenuto 2,4 milioni di spettatori e il 15,44% di share in chiaro e ulteriori 1,050 milioni di spettatori e il 6,8% su Sky, con un totale complessivo di quasi 3,5 milioni di spettatori e oltre il 22,3% di share che per i 50 minuti adrenalinici della prova ha di fatto annientato ogni concorrenza conquistando quasi un quarto della platea disponibile.

Subito dopo dalle 15.10, dovendo coprire proprio malgrado con la pubblicità inno e podio della MotoGp, su Tv8 il Gp di Formula 1 di Toscana, per tre volte interrotto da incidenti e caratterizzato quindi da tre partenze in griglia, è stato trasmesso quasi senza soluzione di continuità dopo la sfida delle due ruote. Il Gp vinto da Lewis Hamilton su Mercedes, ha riscosso su Tv8 ben 1,9 milioni e il 13,6% di share, mentre su Sky ha guadagnato ulteriori 1,2 milioni di spettatori con l’8,9% di share, per un bilancio complessivo di 3,1 milioni di spettatori circa ed il 22,5% di share, anche in questo caso superando Rai1. Inoltre ha certamente svantaggiato i contenitori anche il ciclismo su Rai2, che con la parte dell’Arrivo del Tour de France ‘sloveno’, con Primoz Roglic in maglia rosa, ha ottenuto 1,274 milioni di spettatori con il 9,32%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti

In prima serata su Tv8 Masterchef ha registrato 618mila spettatori e 3,7%. Su Iris Intrigo Internazionale 378mila spettatori e 2,04%. Su 20 Romeo non deve morire a 343mila e 1,75%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 333 mila e 1,6%. Su Nove Ma Tu Di Che Segno 6?a 275mila spettatori e 1,45%. Su Rai Premium Purchè finisca bene a 272mila e 1,36%. Su Cine34 Missione Eroica 258mila spettatori e 1,3%. Su Rai Movie Maldamore a 248mila e 1,22%. Su La5 Sliding Doors a 241mila e 1,2%. Su Top Crime Csi a 222mila e 1,05%.Su Rai4 La terra dell’abbastanza a 206mila e 1,02%.

A cavallo dell’ora di pranzo su Tv8 la Moto 3 ha ottenuto 326mila spettatori e il 4%, la Moto 2 ha ottenuto 637mila spettatori e il 5,1% con la doppietta Marini/Bezzecchi del team Sky.

Emanuele Bruno

(Nella foto la MotoGp di San Marino di ieri)