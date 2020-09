Grande Fratello Vip, Pupo: Sono esperto di ripartenze

Il Messaggero, pagina 24, di Ilaria Ravarino.

Il selfie del compleanno di sabato scorso: 65 candeline spente accanto alla madre 85enne, Irene, da tempo ricoverata in casa di cura. «La demenza senile l’ha cambiata, è diventata più dolce» concede Pupo, la cui turbolenta vita per oltre quarant’anni ha levato il sonno e scosso le certezze della mamma casalinga.

Ex giocatore compulsivo, bigamo dichiarato. Marito di Anna e compagno della manager Patricia, da oggi Pupo tornerà in prima serata su Canale5 come opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Un reality che riparte, in un Paese che riparte dopo l’emergenza, non poteva che trovare in lui il guru d’elezione: «Sono l’esperto mondiale di ripartenze. Sono caduto e ripartito mille volte. Ma non ho mai fatto un reality da concorrente, anche se me l’hanno chiesto tutti, da Ballando con le stelle a L’isola dei famosi».

Il cast

Nel cast del programma tanti volti noti in rispolvero, da Elisabetta Gregoraci a Maria Teresa Ruta, Flavia Vento, Myriam Catania, Francesco Oppini: «Chiunque partecipi a un reality ha bisogno di riposizionarsi, sia in termini di soldi che di visibilità – dice Pupo -. Chi ha meno da perdere è Paolo Brosio, che ha rinunciato a una carriera da giornalista per darsi alla tv e alla preghiera, il GF Vip potrebbe farlo ripartire e restituirgli credibilità».

