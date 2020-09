Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 11 settembre 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 11 settembre 2020

Rai

Rai 1 – Panariello Conti Pieraccioni Lo Show, dal Teatro Verdi di Montecatini Rai1 presenta ”Panariello Conti Pieraccioni” Lo Show – Riviviamo lo show di Panariello, Conti e Pieraccioni. Amici di lungo corso hanno condiviso spesso le loro carriere, diventando dei numeri uno nel proprio genere per il pubblico italiano: il varietà è una garanzia di divertimento puro. Uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano, tra gag, battute e sketch esilaranti, con uno sguardo rivolt o alla stretta attualità. Su tutto l’improvvisazione, il coinvolgimento del pubblico e l’affiatamento tra i tre.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Cuori puri, Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 18 anni, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto.

Rai Movie – Arrival, la comparsa di misteriosi oggetti extraterrestri in diverse parti del mondo spinge il governo americano a contattare una linguista che possa mettersi in contatto con le entità aliene che li abitano così da capire se hanno intenzioni pacifiche o meno.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Il Volo – 10 anni insieme, Il Volo celebra i 10 anni di carriera nella magica Matera. Il palco e la vita di tre grandi voci, in una location spettacolare.

Italia 1 – Freedom: Oltre il confine, avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Premium Cinema – Godzilla, l’epica rinascita dell’icona Godzilla, in questa spettacolare avventura con sequenze sensazionali, che contrappone il famoso mostro a malvagie creature.

Iris – Il patto dei lupi, V. Cassel e M. Bellucci in un action in costume basato su un fatto di cronaca che scosse la Francia del XVIII secolo.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Quarta edizione.

Tv8 – X Factor – Il sogno, ogni venerdì su TV8 ci aspetta un imperdibile appuntamento per vedere o rivedere il meglio delle Audizioni di X Factor! Tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo. Musicisti che hanno riso, sofferto e soprattutto cantato con un solo scopo: convincere i giudici e il pubblico di avere l’X Factor! Alcuni ci sono riusciti, sono andati avanti a colpi di note, voce e passione fino a dimostrare al mondo di essere degni di portare emozioni nelle case e nei cuori degli italiani. Ma molti di più hanno dovuto rimettere i loro sogni nel cassetto per combattere su altri palchi la sfida per diventare delle stelle. Questi talenti però non sono dimenticati! Ora puoi riscoprirli e rivivere insieme a loro le gioie e le delusioni grazie a una serie di puntate che raccolgono solo il meglio delle Audizioni passate!

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Genitori quasi perfetto, Anna Foglietta nella graffiante commedia corale di Laura Chiossone. Simona, madre single impegnatissima, apre le porte di casa agli amichetti del figlio e ai rispettivi genitori per una festa di compleanno che farà emergere il lato più tragicomico e nevrotico degli adulti.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto Freedom)