Milly Carlucci: Siamo pronti a fare tamponi ogni 4 giorni a Ballando con le stelle

Milly Carlucci “Noi, pronti a danzare ma non c’è un piano B”

Più che un programma tv pare un thriller. Rimandato ad aprile, rimbalzato a maggio, posticipato in giugno, Ballando con le stelle ha finalmente la sua messa in onda: sabato 19 settembre in prima serata su Rai1. Peccato che due dei concorrenti, il pugile Daniele Scardina e il ballerino Samuel Peron, non saranno nella prima puntata: positivi al Covid, saranno riammessi, a patto di essere guariti, dopo 14 giorni dall’esito negativo dell’esame. Orfana del suo compagno, Rosalinda Celentano si presenterà in gara con Tina Hoffman, la ballerina danese che la sta allenando in questi giorni: «Sono molto preoccupata», sospira al telefono la conduttrice Milly Carlucci. E c’è da capirla: il protocollo sanitario degli sport di contatto attribuisce alla danza, in termini di rapidità di contagio, il livello tre di pericolo. Appena un punto in meno della lotta greco-romana.

Voi partite. Ma Scardina e Peron?

«Li aspettiamo. Non li abbiamo cacciati ma panchinati. Li consideriamo infortunati, prima o poi torneranno negativi».

Scardina è il titolare. Come farà a rientrare?

«Sia lui che la sua maestra, Anastasia Kusmina, non saranno nella prima puntata. Se guarisce può rientrare in seconda o in terza. Lo faremo partecipare allo spareggio finale contro chi è a rischio eliminazione».

E Peron?

«Il titolare della coppia è Rosalinda Celentano, che può ballare anche da sola. Peron la assisterà in collegamento da casa».

Coppie dello stesso sesso le avete già avute: perché non Rosalinda e Anastasia?

«Perché Rosalinda è un metro e ottanta, Anastasia un metro e cinquanta. La coppia, visivamente, non funzionava».

“Ballando” in Inghilterra imporrà 5 test a settimana. Voi?

«Noi ogni quattro giorni, come le squadre di calcio. Facciamo i TCR, i tamponi nasofaringe. Quelli con risultato a 24-48 ore».

Chiederete di scaricare la app Immuni?

«Si fa su base volontaria. Noi la consigliamo, poi sta a ciascuno decidere».

E se un concorrente è positivo?

«Non c’è un piano B. In caso di positività scatta il protocollo generale Rai. E cioè: se c’è un positivo, si ferma la produzione. Tutta. Ma non vorrei parlarne per non portarmi sfortuna».

Prevedete di sostituire il positivo?

«Non sostituiamo un bel niente, si blocca tutto e basta. Sa che vuol dire bloccare e riaprire una produzione? Non è una cosa che si pòssa fare più di una volta».

Siete assicurati?

«Non me ne occupo. Sicuramente siamo assicurati contro gli infortuni. I contratti li segue la Ballandi (produttrice dello show, ndr). Io curo la parte artistica».

