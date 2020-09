Ascolti tv analisi 8 settembre: Giusti batte Boni. Francia-Croazia regola i talk. Floris delude, tiene ‘Psyco’-Giordano

Per ascolti vince Boss in incognito 6, che sfrutta bene la fragilità dell’offerta delle ammiraglie

Almeno due sorprese nella serata di martedì 8 settembre in tv. Nella sfida per le prime posizioni del podio vince l’unico prodotto fresco, e cioè la sesta edizione di Boss In Incognito su Rai2 (con Max Giusti ideale volto della rete dopo la bella prova a Pechino Express come concorrente). In quella dei talk informativi di La7, Rete4 e Rai3 – che ieri tornavano on air – si assiste ad un sostanziale pareggio, anche se nella graduatoria per ascolti prevale Giovanni Floris e in quella per share Mario Giordano, con Bianca Berlinguer non troppo staccata.

Se si confronta la prestazione di questo debutto con quella dell’anno passato, il bilancio di DiMartedì appare come il più deludente. Con meno risorse e ospiti, i due talk concorrenti sembrano avere preso le misure a quello che prima era l’incontrastato leader di fascia. Sciorinando citazioni cinematografiche a volontà (ieri per lo meno Shining e Psyco: correndo con un banco a rotelle nello studio e gridando ‘zac zac zac’ con gigantesche e acuminate forbici) Giordano tiene botta; e oramai ha trovato una sua formula di resistenza (non solo Mauro Corona) anche la Berlinguer. Ma andiamo per ordine, cominciando dalla gara per la vittoria assoluta.

La graduatoria della prima serata

Il programma più visto della serata è stato Boss in incognito 6, con Max Giusti alle prese con le vicende di Francesca Ossani di Crik Crok; il format ha conseguito 2,188 milioni di spettatori e il 10,63% (nella precedente edizione venerdì 2 marzo 2018 debutto a 1,741 milioni e 6,9%, in un contesto molto meno favorevole di quello di ieri). Meno ascoltatori ma più share ha avuto su Rai1 il film tv con Alessio Boni nei panni di Enrico Piaggio. La replica di Un sogno italiano ha conseguito 2,163 milioni di spettatori ed il 10,82%.

Sul terzo gradino del podio si è issata la saga di Windstorm. Il quarto capitolo, Il vento sta cambiando, ha portato Canale 5 a quota 1,881 milioni e il 9,92% di share.

Una buona prestazione ha fatto anche il calcio internazionale su Italia 1. La splendida partita di Nations League, Francia-Croazia, piena di calciatori ‘italiani’ e terminata quattro a due per i transalpini, ha conseguito 1,293 milioni di spettatori e 5,83% di share, battendo abbastanza chiaramente i tre programmi d’informazione e deprimendone le performance.

Esito da decodificare – come anticipato – per la sfida dei rientranti Floris, Berlinguer e Giordano. Ognuno ha schierato i propri esperti covid di riferimento, come prima delle vacanze (ieri Ilaria Capua da Floris, Alberto Zangrillo da Berlinguer, Massimo Galli da Giordano). E poi è stata molto diversa la proposizione politica: Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti sono stati gli ospiti chiave de La7, Matteo Salvini quello di Rete4, Matteo Renzi quello della terza rete. Nume tutelare della Berlinguer è stato ancora in avvio Mauro Corona, Vittorio Feltri e Orietta Berti sono serviti come i lari a Giordano.

Ebbene, DiMartedì schierando Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani, Ilaria Capua, Alessandro Gassmann, Mattia Santori, Barbara Gallavotti, Carlo Cottarelli, Pierpaolo Sileri, Valeria Cagno, Fabrizio Pregliasco, Massimo Giannini, Alessandro Sallusti, Luciano Fontana, Pietro Senaldi, Nando Pagnoncelli, ha conseguito 1,062 milioni di spettatori e il 5,54% fino a mezzanotte circa (debutto l’anno scorso: martedì 10 settembre 2019 a 1,889 milioni e 9.84%). Poi DiMartedìPiù ha riscosso 397mila spettatori e il 4,86%.

#Cartabianca con Mauro Corona, Oscar Farinetti, Domenico Arcuri, Paolo Mieli, Matteo Renzi, Alberto Zangrillo, Maurizio Belpietro, Andrea Scanzi, un servizio di Enrico Lucci, ha raccolto 1,004 milioni di spettatori e il 5,43% fino alla mezzanotte circa, dopo la presentazione a 939mila spettatori e 4,12% (precedente debutto: martedì 3 settembre 2019 ascolti a 1,225milioni e 6,7% )

Fuori dal coro puntando su Matteo Salvini (picco da oltre 1,4 milioni e 6,9%), Massimo Galli, Vittorio Feltri, Veronica Gentili, Gianfranco Vissani, Orietta Berti, ha ottenuto 890mila spettatori e il 5,82% (precedente debutto: mercoledì 11 settembre 2019 ascolti a 1,292 milioni e 7,2%)

Se si considerano le fasi in sovrapposizione emerge un sostanziale pareggio tra i contendenti (Giordano 5,5%, Floris 5,5%, Berlinguer 5,2%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechete a 3,592 milioni e 15,85%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,075 milioni di spettatori e 13,6%. Su Rai3 Qui Venezia 1,046 milioni spettatori con il 5%, Un Posto al Sole 1,620 milioni di spettatori con il 7,2%. Tra i talk questi gli equlibri: su La7 per Otto e mezzo e Lilli Gruber, 1,564 milioni di spettatori e 6,93% di share; su Rete 4 Stasera Italia News e Veronica Gentili, a quota 1,280 milioni e 5,8% di share; su Rai2 per Tg2 Post e Manuela Moreno, 915mila spettatori e il 4% di share.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,196 milioni e 19% e 3,7 milioni e 24%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,754 milioni di spettatori e 15,4% e 2,717 milioni e 18,4%. Su Rai3 TGR a 2,378 milioni di spettatori con il 14,2%. Su Rai2 l’incontro Svezia-Italia Under 21 491mila spettatori e 3,4%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,7%; Storie Italiane al 13,4%. Su Canale5 Mattino Cinque al 12,7%, 11,95%, 9,8%. Su Rai3 Agorà al 6,33% e al 4,9% di share, Mi Manda Rai3 5,5%. Su La7Omnibus 4,1%, Coffee Break al 3,5%.

A mezzodì su Rai1 C’è tempo per al 9,11% di share. Su Canale 5 Forum al 15,5%. Su Rai2 La Nave dei Sogni 5,7%. Su Italia 1Sport Mediaset al 9,33%. Su Rai3 Elisir al 5,76%, TG3 delle 12 10,2%, Quante Storie 5,7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,84%, nella prima parte e 2,12% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,4%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,2% nella prima parte e 3,4% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno al 10,12%, Il Paradiso delle Signore 15,04%. La Vita in Diretta 14,25%. Su Canale5 Beautiful 17,32%, Una Vita 18,53% di share, Uomini e Donne 21,83%, Il Segreto al 16%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,7% nella prima parte, 15,4% nella seconda parte e 13,8% nella terza parte corta. Su Rai2 la Tirreno Adriatico di ciclismo al 6,5%. Su Italia1 I Simpson 6,5%, 7,2% e 7%. Su Rai3 Aspettando Geo 4,3%, Geo 6,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,1%. Su La7 Tagadà 2%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 8,14% di share. Su Canale 5 Come Ammazzare il Capo 2 6,31%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 3,61%. Su Rai 3 Linea Notte 4,61%. Su Italia1 Pressing Uefa Nations League 3,94% e Hitman: Agent 47 3,94%. Su Rete4 Festivalbar Story 4% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 4,624 milioni e 24,16%; Tg5 a 3,653 milioni e 18,7%; TgLa7 1 milione e 5,12%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Fuori dal coro)